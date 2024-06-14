Sivas'ta son 1 haftada 4 kişi kene ısırmasından hayatını kaybetti! Uzmanlar kritik eşik açıklaması yaptı

14 Haziran 2024 10:19 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 10:34

Sivas’ta son bir haftada kene ısırması sonucu ortaya çıkan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı nedeniyle ölenlerin sayısı 4’e yükseldi.

1 HAFTADA 4 KİŞİ KENE ISIRMASINDAN HAYATINI KAYBETTİ!

Edinilen bilgiye göre, Sivas’ın Doğanşar ilçesinde çiftçilik yapan 5 çocuk babası 74 yaşındaki T.A’nın vücuduna 1 hafta önce kene yapıştı. Yapışan kene Sivas Doğanşar ilçe devlet hastanesinde çıkartıldı. Ancak T.Akısa bir süre sonra yüksek ateş şikayetiyle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

UZMANLAR KRİTİK EŞİK AÇIKLAMASI YAPTI

T.A KKKA tanısıyla 2 gün önce tedavi altına alındı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden T.A’nın cenazesi defnedilmek üzere Doğanşar ilçesine gönderildi.

Önceki günde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi’nde, KKKA tanısıyla tedavi gören 36 yaşındaki iki çocuk annesi Şehri Tanrıveren sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Gemerek ilçesinde Gülbidin Ekberi isimli çoban kene ısırması sonucu kaldırıldığı hastanede vefat etmişti.

Merkeze bağlı Olukman köyünde ise Emre Naçar isimli kişi de kene ısırması nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.

Vatandaşların çoğu keneye müdahale ettikleri için hastanede tüm önlemlere rağmen kurtarılamaması uzmanları hareketlendirdi. Kene tarafından ısırılmış vatandaşın eğer tecrübeli değilse asla keneye dokunmaması uzmanlar tarafından altı çizilen kritik uyarı oldu. Kene ısırdıktan sonra yanlış hareket ettirildiğinde iğnesi vücutta kalır ölümlere de bu durum neden olur.