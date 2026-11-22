Trendyol Süper Lig'de 12. hafta maçlarının heyecanı sürüyor. Futbolseverler, Süper Lig'in 12. haftasındaki maçlarda alınacak sonuçları merakla bekliyor.

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HABERİN ÖZETİ CANLI MAÇ ANLATIMI | Konyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile Beşiktaş, Konya'da karşılaşıyor. TÜMOSAN Konyaspor 8 puanla ligde yer alırken, Beşiktaş 22 puana sahip. Mücadelede hakem Çağdaş Altay görev yapacak. Konyaspor, İlhan Palut yönetiminde 11 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Beşiktaş, Vincenzo Italiano yönetiminde 11 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti.

Süper Lig'de 12. haftanın sonucu merakla beklenen önemli maçlarından birinde 8 puanı bulunan TÜMOSAN Konyaspor ile 22 puanı bulunan Beşiktaş, Konya'da karşı karşıya geliyor. Mücadelede hakem Çağdaş Altay görev yapacak.

KONYASPOR'UN SON DURUMU

Teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki Konyaspor, Süper Lig'de oynadığı 11 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Yeşil-beyazlılar, sahasında oynadığı 6 maçta ise 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Konyaspor, ligde 6 gol atarken kalesinde ise 14 gol gördü. Konyaspor, son maçında deplasmanda karşılaştığı Samsunspor'a 1-0 mağlup oldu.

BEŞİKTAŞ'IN SON DURUMU

Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı 11 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Siyah-beyazlılar, deplasmanda oynadığı 5 maçta ise 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Beşiktaş, ligde 23 gol atarken kalesinde ise 12 gol gördü. Beşiktaş, son maçında sahasında ağırladığı Gençlerbirliği'ni 3-0 yendi.

MUHTEMEL 11'LER

Konyaspor: Bahadır Güngördü, Andzouana, Rayyan Baniya, Uğurcan Yazğılı, Masuaku, Melih İbrahimoğlu, Jevtovic, Gonçalves, Deniz Türüç, Colley, Muleka

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Olaitan, Ndidi, Cerny, Trossard, Vlahovic

KONYASPOR - BEŞİKTAŞ CANLI MAÇ ANLATIMI

Konyaspor-Beşiktaş karşılaşmasından önemli dakikalar maçın başlamasıyla birlikte haberimizde olacak.