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İstanbul
Trendyol Süper Lig'de 12. hafta maçlarının heyecanı sürüyor. Futbolseverler, Süper Lig'in 12. haftasındaki maçlarda alınacak sonuçları merakla bekliyor.
Süper Lig'de 12. haftanın sonucu merakla beklenen önemli maçlarından birinde 8 puanı bulunan TÜMOSAN Konyaspor ile 22 puanı bulunan Beşiktaş, Konya'da karşı karşıya geliyor. Mücadelede hakem Çağdaş Altay görev yapacak.
Teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki Konyaspor, Süper Lig'de oynadığı 11 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Yeşil-beyazlılar, sahasında oynadığı 6 maçta ise 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Konyaspor, ligde 6 gol atarken kalesinde ise 14 gol gördü. Konyaspor, son maçında deplasmanda karşılaştığı Samsunspor'a 1-0 mağlup oldu.
Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı 11 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Siyah-beyazlılar, deplasmanda oynadığı 5 maçta ise 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Beşiktaş, ligde 23 gol atarken kalesinde ise 12 gol gördü. Beşiktaş, son maçında sahasında ağırladığı Gençlerbirliği'ni 3-0 yendi.
Konyaspor: Bahadır Güngördü, Andzouana, Rayyan Baniya, Uğurcan Yazğılı, Masuaku, Melih İbrahimoğlu, Jevtovic, Gonçalves, Deniz Türüç, Colley, Muleka
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Olaitan, Ndidi, Cerny, Trossard, Vlahovic
Konyaspor-Beşiktaş karşılaşmasından önemli dakikalar maçın başlamasıyla birlikte haberimizde olacak.