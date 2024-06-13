Fenerbahçeli oyuncudan skandal hareket! Şampiyonluk kutlamasında Galatasaray'a küfür etti

13 Haziran 2024 13:33 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 14:27

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 58. sezonunda mutlu sona Fenerbahçe Beko ulaştı. Sarı-lacivertliler, play-off final serisinde Anadolu Efes'e 3-1 üstünlük kurarak şampiyon oldu.

Fenerbahçe, Basketbol Süper Ligi'nde 11. kez kupanın sahibi oldu. Oyunculara kupasını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (sağda) takdim etti.

KUTLAMALARA GÖLGE DÜŞÜREN SKANDAL!

Fenerbahçe Beko'da şampiyonluk kutlamaları gece boyunca büyük coşkuyla devam etti. Ancak kutlamalar sırasında büyük bir skandal yaşandı.

Arkadaşlarıyla beraber bir arabada video çeken Fenerbahçeli basketbolcu Tarık Biberovic, ezeli rakibi Galatasaray'a küfürler savurdu. Milli takım forması da giyen basketbolcu, 'Şinanay da yavrum şina şina nay, ...... Galatasaray' sözlerini bağıra bağıra söyledi.

GALATASARAY TARAFTARLARI TEPKİ GÖSTERDİ

Skandal görüntülere sosyal medyadan tepki yağdı. Galatasaraylı taraftarlar, Fenerbahçe Beko oyuncusu Tarık Biberovic'e tepki gösterdi.

Türkiye Basketbol Federasyonu'na çağrı yapan sarı kırmızılı taraftarlar, Biberovic'in ceza alması gerektiğini savundu.