Formula 1'in Belçika ayağında Russell sürprizi!

28 Temmuz 2024 18:54 - Güncelleme : 28 Temmuz 2024 18:55

Formula 1 Belçika Grand Prix yarışı sona erdi. Damalı bayrağı geçen ilk isim Mercedes pilotu George Russell oldu. Yarışı Lewis Hamilton ikinci, Oscar Piastri ise üçüncü sırada tamamladı.

Russell bu zaferle kariyerinde üçüncü kez yarış kazanmış oldu.

Liege'deki Stavelot kasabasında bulunan 7 kilometrelik Spa-Francorchamps Pisti'nde koşulan yarışta Russell 10. turda pite girdi ve 34 tur sert lastiklerle giderek zafere ulaştı. Yarışa pole pozisyonunda başlayan Ferrari pilotu Charles Leclerc ise dördüncü sırada pisti bitirdi.

VERSTEPPEN, 5. BİTİRDİ

Belçika Grand Prix'sinde güç ünitesi değişikliği sebebiyle 10 sıra ceza alan Max Verstappen yarışı 5. sırada bitirdi.

Verstappen, bu sezon 5. kez ilk 3'te yer alamadı.