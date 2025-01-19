Galatasaray-Dinamo Kiev maçının hakemi belli oldu!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
19 Ocak 2025 19:42 - Güncelleme : 19 Ocak 2025 19:44
UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'ın Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile oynayacağı maçı Estonyalı hakem Kristo Tohver yönetecek.
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 7. hafta maçında Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını misafir edecek.
Galatasaray - Dinamo Kiev karşılaşmasını Estonyalı hakem Kristo Tohver yönetecek. RAMS Park'ta saat 18.30'da başlayacak müsabakada Tohver'in yardımcılıklarını Silver Koiv ve Sander Saga yapacak. Maçın dördüncü hakemi Kevin Kaivoja.
VAR görevinde Marko Liiva'nın yer alacağı karşılaşmanın AVAR'ı ise Joonas Jaanovits.
Kaynak: tgrthaber.com