Kahramanmaraş depremi sonrası Prof. Dr. Naci Görür açıklama yaptı! 'Bu zonun kırılması...'

19 Ekim 2024 17:53 - Güncelleme : 19 Ekim 2024 17:57

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde saat 14.41'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedilirken Deprem​ bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den depremin içeriğine ilişkin bilgi geldi. İşte Görür'ün dikkat çeken o açıklaması...

Son günlerde Türkiye'nin farklı yerlerinden gelen deprem​ haberleri vatandaşları endişelendiriyor. Bugün de 6 Şubat depremlerinde büyük yıkıma uğrayan Kahramanmaraş​'ta bir deprem​ meydana geldi. 4.4 büyüklüğündeki deprem çevre illerden de hissedildi.

DEPREM SONRASI YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya​ depreme ilişkin açıklamalarda bulundu. Şimdilik olumsuz bir ihbarın gelmediğini belirten Yerlikaya, "Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD​ ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına hemen başladı" dedi.

NACİ GÖRÜR'DEN KAHRAMANMARAŞ​ DEPREMİ AÇIKLAMASI

Sosyal medya hesabı X'ten açıklamalarda bulunan Görür deprem bölgesine ilişkin bilgiler verdi. Görür, "Az önce Kahramanmaraş-Bulanık’ta 4.3 deprem oldu. Deprem Kahramanmaraş Fay Zonunda yaşandı. Bu zon daha çok ters ve bindirme fayları ile karakteristik. Kahramanmaraş depremleri sırasında DAF (Çardak, Erkenek vb )ve Ölü Deniz Fayları kırılmıştı. Bu zonun da kırılması stres transferi yolu ile bekleniyordu." dedi.