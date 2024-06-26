Malatya'da kafa kafaya facia: 1 ölü, 3 yaralı 

26 Haziran 2024 22:49 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 22:52

Doğada çözünemeyen ambalaj atıkları yerli çözüm ile ekonomiye kazandırılacak

Doğada çözünemeyen ambalaj atıkları yerli çözüm ile ekonomiye kazandırılacak

İhlas Haber Ajansı'nda yer alan habere göre kaza, saat 20.30 sularında Yeşilyurt ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde gerçekleşti.

İddiaya göre, Karagöz Caddesi'nde ilerleyen Atilla Yıldız (49) yönetimindeki 44 DL 323 plakalı Ford marka hafif ticari araç, karşı yönden gelen V.T.'nin kullandığı 34 UK 2178 plakalı Toyota marka otomobille çarpıştı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ!

Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, V.T., M.T. ve M.E.T. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, hayatını kaybeden Atilla Yıldız'ın cenazesi ise olay yerindeki incelemenin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.