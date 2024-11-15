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Bayraktar Akıncı Elçin 82 ve Laçin 82 ile hedefleri tam isabet vurdu!

15-11-2024 20:44 | Güncelleme: 15-11-2024 20:45
Kaynak: tgrthaber.com | Editör : Mutluhan Yıldız

Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen Bayraktar Akıncı Projesi kapsamında, Baykar tarafından tamamen yerli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), yeni yerli mühimmatların entegrasyonunda önemli bir aşamayı geride bıraktı. ROKETSAN tarafından geliştirilen ELÇİN Lazer Güdüm Kiti ve LAÇİN Güdüm Kiti ile donatılan genel maksat bombası MK-82’nin entegrasyonu tamamlanan Bayraktar Akıncı, bu mühimmatlarla yapılan test atışlarını başarıyla gerçekleştirdi. Testler sırasında kullanılan kızılötesi arayıcı başlıklı LAÇİN 82 ve lazer arayıcı başlıklı ELÇİN 82, hedefleri yüksek isabetle vurmayı başardı.

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