HÜRJET’in 2. prototipi gökyüzüne havalandı!
21-11-2024 20:03
| Güncelleme: 21-11-2024 20:05
Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ), tarafından geliştirilen yeni nesil jet eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET, ikinci prototipi yeni boyası ile ikinci defa gökyüzüne havalandı. TUSAŞ'ın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, HÜRJET, ikinci prototipi yeni boyası ile ikinci defa uçuş görüntülerini paylaşırken, görüntünün altına şu not düşüldü: "Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. HÜRJET’in ikinci prototipi yeni boyasıyla gökyüzüne havalandı."