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HÜRJET’in 2. prototipi gökyüzüne havalandı!

21-11-2024 20:03 | Güncelleme: 21-11-2024 20:05
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Yusuf Özgür Bülbül

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ), tarafından geliştirilen yeni nesil jet eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET, ikinci prototipi yeni boyası ile ikinci defa gökyüzüne havalandı. TUSAŞ'ın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, HÜRJET, ikinci prototipi yeni boyası ile ikinci defa uçuş görüntülerini paylaşırken, görüntünün altına şu not düşüldü: "Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. HÜRJET’in ikinci prototipi yeni boyasıyla gökyüzüne havalandı."

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