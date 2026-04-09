Tamiri en zor akıllı telefonlar belli oldu! Listedeki sürpriz iki marka dikkat çekti

Tamiri en zor akıllı telefonlar belli oldu! Listedeki sürpriz iki marka dikkat çekti

Amerika Birleşik Devletleri merkezli Kamu Yararı Araştırma Grubu (PIRG), tamir edilmesi en zor akıllı telefon markalarını açıkladı. Listede yer alan iki popüler marka şaşırttı.

Kuruluşun beşinci kez hazırladığı "Failing the Fix" isimli incelemede, akıllı telefonların değerlendirilmesi için Avrupa Birliği'nin EPREL kriterleri baz alındı. Dizüstü bilgisayarların puanlanmasında ise Fransız hükümetinin onarım endeksi tercih edildi. Her iki sistemde de cihazların tamir süreçlerindeki şeffaflığı ve parça erişilebilirliğini ölçüldü.

APPLE VE SAMSUNG SINIFTA KALDI

PIRG incelemelerine göre, sektörün önde gelen iki dev üreticisinin onarım konusunda kendini epey geliştirmesi gerekiyor. Listede Samsung, D notuyla sondan ikinci sıraya yerleşiyor. Apple ise D- notu alarak sıralamanın en dibine demir atmış durumda.

EN KOLAYI MOTOROLA

Rakiplerini geride bırakan Motorola, B+ tamir edilebilirlik derecesi ile liderlik koltuğuna oturuyor. Teknoloji dünyasının bir diğer önemli ismi Google ise listede C- seviyesiyle kendine yer buluyor.

Apple, akıllı telefonlardaki kötü performansını bilgisayar kategorisinde de sürdürüyor. C- puan alan firma, dizüstü bilgisayar tablosunun da en altında konumlandı. Liderlik koltuğuna B+ notu elde eden Asus oturdu. Onu B puanıyla Acer takip etti. HP ve Dell markalarının her ikisi de değerlendirmeyi B- ile tamamladı.

EPREL ve Fransız sistemleri; ürünleri sökme kolaylığı, onarım bilgilerinin kalitesi, yedek parça bulunabilirliği, fiyatlandırma ve yazılım güncellemeleri gibi kritik faktörlere göre cihazları notlandırıyor.

Sistemde sadece cihaz parçalarının birbirine yapıştırıcıyla tutturulup tutturulmadığına bakılmıyor. PIRG yetkilileri, uygulanan ağırlıklı sistem sayesinde telefon bataryasını değiştirmek gibi basit onarımların kaç adımda gerçekleştirildiğinin de hesaba katıldığını belirtiyor.

