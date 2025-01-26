Uzaydaki 'asteroidin' arkasından Elon Musk çıktı! Gökbilimciler bu sefer yanıldı

26 Ocak 2025 09:25 - Güncelleme : 26 Ocak 2025 09:28

Harvard Üniversitesi'ne bağlı gökbilimciler, Dünya'ya tehlikeli bir şekilde yaklaştığını düşündükleri yeni bir asteroit keşfettiler. Ancak bu nesnenin aslında Elon Musk'ın SpaceX tanıtımı için yedi yıl önce uzaya gönderdiği Tesla spor arabası olduğunu fark ettiler.

Harvard Üniversitesi'ne bağlı gökbilimciler cuma günü yaptıkları açıklamada, Dünya​'ya tehlikeli bir şekilde yaklaşan yeni bir asteroit​ keşfettiklerini, ancak bunun aslında Elon Musk​ tarafından yedi yıl önce bir tanıtım gösterisi olarak fırlatılan Tesla​ spor arabası olduğunu öğrendiklerini duyurdu.

DÜNYA'YA, AY'DAN DAHA YAKIN

Astronomy dergisinin haberine göre, Cambridge'deki Küçük Gezegenler Merkezi 2 Ocak'ta yeni uzay taşını resmen tescil ederek, Dünya'dan yaklaşık 150.000 mil uzakta görüldüğünü açıkladı. Bu mesafenin, gezegene Ay'dan daha yakın olması sebebiyle asteroidin bir gün Dünya'ya çarpma potansiyeline sahip olduğu belirtildi.

Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi'nde bulunan seçkin kuruluş daha sonra nesneye resmi bir isim verdi: "2018 CN41." Ancak gökbilimciler 17 saat sonra, kiraz kırmızısı spor arabayı asteroit zannettiklerini öğrendikten sonra bu heyecan verici keşifte frene bastılar.

GÖKBİLİMCİLERİ KIZDIRDI

Astronomik açıdan tuhaf olan tanıtım gösterisi sırasında SpaceX, elektrikli aracın direksiyonuna beyaz bir uzay giysisi giymiş bir mankeni oturtmuş ve roketle uzaya göndermişti. 3 Ocak'ta Minor Planet Center, olası asteroidi kayıtlarından "çıkardığını" duyurdu. Bu dünya dışı hata gökbilimcileri kızdırdı ve giderek artan sayıda takip edilemeyen uzay nesnesinin işlerini berbat ettiğinden şikayet ediyorlar.

Astrofizikçi Jonathan McDowell, yaptığı açıklamada, Musk'ın arabası gibi nesnelerin gökbilimcilerin Dünya'yı potansiyel olarak tehlikeli asteroitlerden koruma becerilerini engelleyebileceğini söyledi. McDowell, "Bir asteroidi incelemek için bir milyar harcayarak bir uzay sondası fırlatıyorsunuz ve oraya vardığınızda bunun bir asteroid olmadığını fark ediyorsunuz" dedi.