Adana'da korkutan yangın! Hırdavat dükkanının alevler içinde kaldığı anlar kamerada

Adana'da gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi Seyhan Ticaret Merkezi'nde meydana gelen olayda, 3 katlı hırdavat dükkanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. 70 itfaiye personelinin yaklaşık 4 saatlik müdahalesi sonucu yangın 07.30'da kontrol altına alındı. Bitişik iş yerlerine de sıçrayan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.