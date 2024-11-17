Arin Gölü göz göre göre ölüyor! Son görüntüsü yürek burktu
17-11-2024 13:03
| Güncelleme: 17-11-2024 13:05
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde “kuş cenneti” olarak bilinen Arin Gölü'nde her geçen gün su seviyesinin düşmesine dikkat çekmek için aktivistler tarafından doğa yürüyüşü yapıldı. Dikkuyruk, uzunbacak, kızılbacak, Van Gölü martısı, karabaş martı, angıt, kılıçgaga, kaşıkgaga ve küçük batağan gibi onlarca kuş türünün yaşadığı ve ürediği Arin Gölü, son yıllarda tamamen kuruma tehlikesi ile yüz yüze kaldı.