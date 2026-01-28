Hakkari'de Sibirya soğukları! Tilki yürürken dondu: Görenler inanamadı

Hakkari genelinde etkisini sürdüren şiddetli kış şartları hayatı olumsuz etkiliyor. Yüksekova ilçesine bağlı Büyükçiftlik beldesi Kerem Zeydan Mahallesi'nde sabah saatlerinde çarpıcı bir manzara yaşandı. Yerleşim yerine yiyecek bulmak için indiği tahmin edilen tilkiyi kar üzerinde hareketsiz gören mahalle sakinleri, hayvana yaklaştıklarında acı gerçekle karşılaştı. Uzun süre kıpırdamadan duran tilkinin, dondurucu soğuk nedeniyle olduğu yerde donarak telef olduğu belirlendi.