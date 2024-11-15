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İzmir'deki ilaçlama faciasında yürek yakan anlar: Oğlumu öldürdüler. O bir melekti!

15-11-2024 14:14 | Güncelleme: 15-11-2024 14:18
Kaynak: İHA | Editör : İbrahim Günay

İzmir’in Konak ilçesinde, bir binada tahta kuruları nedeniyle yapılan ilaçlama sonrası rahatsızlanan ve hayatını kaybeden 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı bebek, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede dakikalarca minik tabuta sarılan anne Raziye ve baba Recep Kınalı gözyaşlarına boğulurken, acılı baba, “Oğlumu öldürdüler. O bir melekti, toprak geldi, toprak gidiyor” dedi.

İzmir'deki ilaçlama faciasında yürek yakan anlar: Oğlumu öldürdüler. O bir melekti! - YAŞAMYAŞAM
İzmir'deki ilaçlama faciasında yürek yakan anlar: Oğlumu öldürdüler. O bir melekti!
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