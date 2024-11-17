Kar yağışı hayatı felç etti: Onlarca kişi mahsur kaldı!
17-11-2024 12:07
| Güncelleme: 17-11-2024 12:12
Ardahan-Ardanuç kara yolunda, kar ve yoğun tipi sonucu oluşan buzlanma nedeniyle tır ve ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor. Ardahan'ın yüksek noktalarında etkisini artıran kar ve tipi sebebiyle kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Ardanuç ile Türkgözü Gümrük Kapısına geçiş sağlayan Damal-Posof kara yolunun 2 bin 550 rakımlı Ilgar Dağı Geçidi'nde buzlanma meydana geldi. Araçların ilerlemekte güçlük çektiği Ardahan-Şavşat kara yolunda da zincirsiz ağır tonajlı araçlara izin verilmiyor.