Prof. Dr. Erdoğan'dan Akciğer kanseri için ürküten tespit!

Kar yağışı hayatı felç etti: Onlarca kişi mahsur kaldı!

Facianın eşiğinden dönüldü! Yolcu otobüsü alevlere teslim oldu, ölümden saniyelerle kurtuldular

GÜNDEM

Kaza yapıp ayağa kalktı, 15 dakika sonra bir kaza daha yaptı