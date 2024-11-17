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Prof. Dr. Erdoğan'dan Akciğer kanseri için ürküten tespit!

17-11-2024 12:13 | Güncelleme: 17-11-2024 12:16
Kaynak: İHA | Editör : İbrahim Günay

Prof. Dr. Abdullah Erdoğan, “Akciğer Kanseri Farkındalık Günü” kapsamında yaptığı açıklamada, rahatsızlık veren şikayetlerin ertelenmemesi ve doktorların tavsiyelerinin dikkate alınması gerektiğini belirterek, "Akciğer kanserini erken evrede, evre 1'de yakalayamıyoruz. 2. evre, 3. evre hatta 4. evre gibi ilerlemiş bir evrede yakalıyoruz. Şikayetlerimizi ötelemeyelim ve bu konuda bilgi sahibi olan hekimlerimize güvenelim. Ameliyatı olmamız gereken dönemde olalım. Hekiminiz, ikinci kez geldiğinizde ben sizi ameliyat edemiyorum demesin" dedi.

Prof. Dr. Erdoğan'dan Akciğer kanseri için ürküten tespit! - YAŞAMYAŞAM
Prof. Dr. Erdoğan'dan Akciğer kanseri için ürküten tespit!
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