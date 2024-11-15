Rize depremine camide yakalandılar!
15-11-2024 14:45
| Güncelleme: 15-11-2024 15:13
Rize'nin Çayeli Çarşıbaşı Camisinde deprem esnasında vatandaşların panik anları kameraya yansıda.
Rize'nin Hemşin ilçesinde saat 12.02'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 12,85 kilometre derinlikte gerçekleşti. Çarşıbaşı Camii'nde depreme yakalanan vatandaşların panik anları ise anbean güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.