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Tüyler ürperten su kaydırağı! Kimse korkudan giremiyor: Ürküten anlar TikTok'ta 25 milyon izlendi
19-11-2024 10:47
| Güncelleme: 19-11-2024 10:54
TikTok'ta 25 milyon kişi tarafından izlenen video tüyler ürpertti. Dünyanın en ilginç su kaydırağını deneyimlemek isteyen adam, gördükleri karşısında ürktü. Oldukça korkutucu gözüken su kaydırağı videosuna kullanıcılar adeta yorum yağdırdı. Kullanıcılar 'klostrofobisi olanlar için bir cehennem' yorumunda bulundu.