Verilmiş sadakası varmış! Ölümden böyle kurtuldu

Adana'da sürücüsünün kontrolünden çıkan araç hızlanarak yola savruldu. Bir marketin içerisine dalan araç içerisindeki 4 yolcu yaralandı. Kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken bir kişinin kaldırımda saniyelerle ölümden döndüğü anlar kameralara yansıdı. Yaralanan 4 kişi ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olay anının saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.