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Yurdun doğusu kara büründü: Erzurum'da kar eğlencesi başladı!

16-11-2024 23:03 | Güncelleme: 16-11-2024 23:04
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Yusuf Özgür Bülbül

Erzurum'da etkili olan kar yağışıyla birlikte sokaklar beyaza büründü. Kent merkezi başta olmak üzere her tarafı beyaza bürüyen kar yağışı ilerleyen saatlerde etkisini daha da artmaya başladı. Erzurum genelinde yer yer 3 gün boyunca devam edecek olan kar yağışı ve soğuk hava konusunda vatandaşları uyaran uzmanlar özellikle kış lastik konusunda ikazda bulundu. Erzurum şehir merkezinde özellikle kar yağışı sonrası sokaklara ve caddelere çıkarak eğlendikleri, kar topu oynadıkları görüldü.

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