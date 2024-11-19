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Yürekleri ısıtan görüntüler! Dedelerle sobanın başında fındık yiyen sincap izlenme rekorları kırdı

19-11-2024 12:02 | Güncelleme: 19-11-2024 13:14
Kaynak: tgrthaber.com | Editör : Merve Yaz

Bitlis'in Hizan ilçesi kırsalında bir köy evine giren sincap, dedelerle birlikte sobanın yanında oturup, tedirgin hareketlerle fındık yemeye başladı. Yanlarında fındık yiyen sincaba hayran hayran bakan dedelerin aralarında sohbet ettiği görülürken, sosyal medyada paylaşılan video kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı.

Yürekleri ısıtan görüntüler! Dedelerle sobanın başında fındık yiyen sincap izlenme rekorları kırdı - YAŞAMYAŞAM
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