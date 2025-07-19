Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili yeni gelişme! Firari şüpheli yakalandı

İstanbul Küçükçekmece'de meydana gelen Türkiye'nin kanını donduran cinayette yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul'da hemşirelik bölümünde okuyan 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz, eski bir polis memuru Cemil Koç tarafından vahşice katledildi.

Tokyaz'ın cansız bedeni Eyüpsultan'da yol kenarında bir valiz içinde bulundu. Korkunç cinayetin ardından sevgilisi eski polis Cemil Koç ve beraberindeki 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FİRARİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Kan donduran olayın ardından yeni bir gelişme daha yaşandı. Tokyaz'ın katili Cemil Koç'un valizi evden çıkarmasına ve otomobil ile taşımasına yardım ettiği belirlenen firari şüpheli Oğuz K. (55) gözaltına alındı.

20 SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Şüphelinin 20 suç kaydı olduğu öğrenildi. Oğuz K., Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

İFADESİ 'PES' DEDİRTTİ

Şüpheli Oğuz K.'nın emniyetteki ifadesinde, "Ben valizin içerisinde ceset olduğunu bilmiyordum, olayla bir ilgim yok." dediği öğrenildi.