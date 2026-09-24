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Dünyanın en iyi çorbaları listesinde şaşırtan sonuç: Zirve ortağı Türkiye’den çıktı

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 10:41
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 10:48
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Dünyanın en iyi çorbaları listesinde şaşırtan sonuç: Zirve ortağı Türkiye’den çıktı

Dünyanın en iyi çorbaları listesi, prestijli yemek platformu TasteAtlas tarafından açıklandı. Dünyanın farklı bölgelerinden pek çok lezzetin değerlendirildiği listeye 100 çorba girmeye hak kazanırken, ikinci sıraya Türkiye’den bir çorba oturdu. Öte yandan Türk mutfağından 4 çorba da listede yer aldı.

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Dünyanın en iyi çorbaları listesinde şaşırtan sonuç: Zirve ortağı Türkiye’den çıktı

Lezzetten besleyiciliğe, görüntüden servis ediliş şekline kadar birçok farklı açıdan değerlendirilen çorbalar dünyanın en iyileri listesine girmeye hak kazanıyor. Bu kapsamda TasteAtlas’ın Dünyanın en iyi 100 çorbası listesi de kıyasıya bir rekabete sahne oldu. Ülkelerin geleneksel lezzetlerinin değerlendirildiği listede zirvenin ortağı Gaziantep yöresinin sevilen çorbası beyran oldu.

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Dünyanın en iyi çorbaları listesinde şaşırtan sonuç: Zirve ortağı Türkiye’den çıktı

ZİRVENİN ORTAĞI BEYRAN

Beyran, yöre halkı tarafından kahvaltıda da tüketiliyor, gün içinde de gece saatlerinde de. Kısaca beyranı tüketmek için tek bir öğün beklenmiyor. Öte yandan zengin içeriği nedeniyle beyran sadece bir çorba olarak anılmıyor. O hem yemek hem çorba hem ana öğün olarak nitelendiriliyor.

 

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Dünyanın en iyi çorbaları listesinde şaşırtan sonuç: Zirve ortağı Türkiye’den çıktı

TasteAtlas kullanıcılarından 4,5 puan alarak 2. Sıraya yerleşen beyran kuzu eti, pirinç, sarımsak ve pul biber kullanılarak hazırlanıyor.

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Dünyanın en iyi çorbaları listesinde şaşırtan sonuç: Zirve ortağı Türkiye’den çıktı

Listenin zirvesinde ise Paraguay mutfağı yer aldı.

Mısır unundan hazırlanan küçük toplarla yapılan geleneksel Paraguay yemeği vori-vori, 4,7 puanla dünyanın en iyi çorbaları sıralamasında birinci oldu. Böylece beyran ile listenin zirvesindeki vori-vori arasında yalnızca 0,2 puanlık fark oluştu.

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Dünyanın en iyi çorbaları listesinde şaşırtan sonuç: Zirve ortağı Türkiye’den çıktı

DÜNYANIN EN İYİ 10 ÇORBASI

TasteAtlas'ın güncel sıralamasında ilk 10 şöyle oluştu:

Vori-vori – Paraguay
Beyran – Türkiye
Soto Betawi – Endonezya
Yokohama usulü ramen – Japonya
Tonkotsu ramen – Japonya
Sinigang na baboy – Filipinler
Tom kha gai – Tayland
Lanzhou lamian – Çin
Lohikeitto – Finlandiya
Caldo de queso – Meksika

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Dünyanın en iyi çorbaları listesinde şaşırtan sonuç: Zirve ortağı Türkiye’den çıktı

12. SIRADA MERCİMEK ÇORBASI VAR

Türkiye'den listeye giren ikinci lezzet ise mercimek çorbası oldu. Türk mutfağının en yaygın çorbalarından biri olan ve kırmızı mercimeğin soğan ile havuçla pişirilip süzülmesiyle hazırlanan mercimek çorbası, 4,4 puanla 12. sırada kendine yer buldu.

Beyran ile mercimek çorbası arasındaki puan farkı ise yalnızca 0,1 oldu. Böylece Gaziantep'in yöresel lezzeti beyran, Türkiye'nin en bilinen çorbalarından mercimeği dünya sıralamasında geride bıraktı.

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Dünyanın en iyi çorbaları listesinde şaşırtan sonuç: Zirve ortağı Türkiye’den çıktı

KELLE PAÇA VE DOMATES ÇORBASI DA LİSTEDE

Türkiye'den ilk 100'e giren çorbalar beyran ve mercimekle sınırlı kalmadı. Domates çorbası 4,2 puanla 55., kelle paça ise 4,1 puanla 69. sırada yer aldı. Böylece Türkiye'nin listedeki dört çorbasının sıralaması şöyle oldu: Beyran 2'nci, mercimek çorbası 12'nci, domates çorbası 55'inci ve kelle paça 69'uncu.

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