Sıcaktan bunalan Trabzonlunun yaptığı düzenek şaşırttı: Sipariş bile verdiler

14 Haziran 2024 09:57 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 09:57

Aşırı sıcaklar sebebiyle bazı vatandaşlar kendi çözümüyle serinlemeye çalışıyor. Trabzonlu bir vatandaşın aşırı sıcaklardan korunmak amacıyla şapka üzerine yaptığı düzenek şaşırttı. Düzenekle fan sayesinde serinlemeye çalışan

Elektrik tamircisi Bayram Ali Deniz, geliştirdiği serinletici aleti önce masa üzerine sonra da şapkasına tasarladığını söyledi.

SİPARİŞ BİLE VERDİLER

Ali Deniz, şunları söyledi:

“Para kazanmam gerektiği için ortaokuldan sonra okulu bırakmak zorunda kaldım. Ancak çocukluğumdan beri bu tarz işlere ilgim vardı.

Evde genelde arabalar, ütüler üzerine çok uğraşırdım bir şeyler yapmaya çalışırdım. Sürekli bir şeyler yaparak elim daha çok alıştı ve beyin kapasitem de arttı. Dükkân açmıştım, sıcaktan bunalınca masanın üzerine fan yapayım dedim. Kendi kendime masanın üzerinde duran insanın başının üzerinde de 'durur' dedim ve bunu geliştirdim. Bizim buralarda insanlar tarlada olsun çay, fındık toplarken sıcaktan dolayı bunalıyor. Hatta sosyal medyadan yaptığım serinletici düzeneği görenler sipariş vermeye de başladı. Bunu hiçbir yerden araştırmadan yaptım o an bana böyle bir ilham geldi.

Önce masanın üzerine tasarladım daha sonra da şapkama uyguladım. Motoru şapkaya yerleştirerek kablolar kullandım. Powerbank ile çalışıyor. Şarzı dolu olduğu zaman 2-3 saat kadar çalışıyor. Duruma göre kapatıp açabiliyorsun.”

Bayram Ali Deniz'in serinlemek için yaptığı düzeneği gören yakını Serkan Deniz ise “Çok güzel bir sistem yapmış. Böyle bir şeye ilk defa rastladım. Siparişi verdik inşallah bana da aynısından bir tane yapacak” dedi.