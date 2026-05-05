Eşref Rüya dizisinin Müslüm’ü diziye veda mı ediyor? Tolga Tekin Eşref Rüya’dan ayrılıyor mu?

Eşref Rüya dizisi sevilerek takip edilirken dikkat çeken gelişmeyle gündemdeki yerini aldı. Eşref Rüya dizisinde Müslüm Çermik rolüyle oynayan Tolga Tekin’in projeye veda edeceği iddia edildi. Bu gelişme sonrası Eşref Rüya’nın Müslüm’ünü oynayan Tolga Tekin, arama motorlarında merak edilerek araştırılmaya başlandı. Peki, Eşref Rüya dizisinin Müslüm’ü diziye veda mı ediyor? Tolga Tekin Eşref Rüya’dan ayrılıyor mu? sorularını sizin için araştırdık. İşte detaylar…

Eşref Rüya dizisi, gündemdeki yerini alırken dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Her hafta yeni bölümüyle izleyicisini ekran başına kilitleyen Eşref Rüya, konusuyla dikkat çekse de başarılı oyuncularıyla da sevilerek takip edilen yapımlar arasında yer alıyor.

Eşref Rüya’nın sevilen karakteri olan Müslüm Çermik’in veda edeceği yönündeki haberler gündem oldu. Dizinin en dikkat çeken isimlerinden biri olan Müslüm karakteri, iddia edilene göre, hikayesi senaryo planlanması doğrultusunda sona eriyor.

Müslüm Çermik rolüyle dikkat çeken Tolga Tekin, yapım ekibinden sızan bilgilere göre bu ayrılığın tamamen senaryo akışına bağlı olmasıyla kurgulandığı iddia ediliyor. Karakterin hikayesinin bitmesiyle birlikte Eşref Rüya dizisinde rol alan Tolga Tekin’in de sevilen diziden ayrılacağı iddia ediliyor.

Tolga Tekin hakkında ortaya çıkan haberler doğrultusunda Eşref Rüya’dan ayrılacağı iddia edildi. Eşref Rüya’da rol alan Tolga Tekin, izleyicinin severek takip ettiği isimlerden biriydi. Özellikle de oynadığı Müslüm karakteriyle dikkatleri üzerine çekiyordu.

Dizideki sahneleriyle oldukça sevilerek takip edilen Tolga Tekin, önümüzdeki günlerde ekip arkadaşlarıyla vedalaşarak Eşref Rüya dizisine veda edeceği iddia ediliyor. Tolga Tekin, Eşref Rüya dizisinde ayrılıyor. Set ortamında da uyumlu bir çalışma süresi geçirdiği ifade edilen Tolga Tekin, dizi setinde özel bir organizasyonla ekranlara veda edecek.

Sosyal medyada da oldukça gündem haline gelen bu haberle birlikte ünlü ismin Eşref Rüya dizisinde ayrılacağı iddiası, diziseverleri üzdü. Eşref Rüya izleyicisi bu haber karşısında dizi de neler olacağını merakla beklemeye başladı.

Şimdilerde Tolga Tekin’in diziden ayrılır ayrılmaz yeni projelere odaklanacağı da iddialar arasında yer aldı. kariyerinde hep farklı karakterlerle izleyici karşısına çıkan Tolga Tekin’in hangi projeyle ekranlara döneceği de merak ediliyor.