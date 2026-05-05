Medya
Avatar
Editor
 Ezgi Sezer

Eşref Rüya’nın Müslüm’ü Tolga Tekin’den veda! Dizi severler şoke oldu

Eşref Rüya dizisinde Müslüm Çermik karakterini üstlenen Tolga Tekin, projeye veda etmeye hazırlanıyor. Başarılı oyuncunun hikâye gereği diziden ayrılacağı öğrenilirken, bu gelişme hem yapım ekibi hem de izleyiciler arasında dikkat çekti.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.05.2026
saat ikonu 14:31
|
GÜNCELLEME:
05.05.2026
saat ikonu 14:31

dizisinde Müslüm Çermik rolünü oynayan ’in projeye veda edeceği öğrenildi. Başarılı oyuncunun senaryo gereği diziden ayrılacağı dizi severleri derinden üzdü. Bu gelişme, hem yapım ekibi hem de dizinin takipçileri arasında dikkat çekerken, karakterin hikâyesinin nasıl sonlanacağı da merak konusu oldu.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
Oyuncu Tolga Tekin, 'Eşref Rüya' dizisindeki Müslüm Çermik rolünden senaryo gereği ayrılıyor.
Tolga Tekin'in diziden ayrılacağı senaryo gereği olarak açıklandı.
Bu ayrılık dizi severlerde üzüntüye neden oldu.
Oyuncunun önümüzdeki günlerde ekip arkadaşlarıyla duygusal bir veda gerçekleştirmesi bekleniyor.
Sosyal medyada Tolga Tekin'in vedası geniş yankı uyandırdı ve izleyiciler karakterin hikayesinin nasıl sonlanacağını tartışıyor.
Tolga Tekin'in ayrılığının ardından yeni projeler için görüşmelere başladığı ve dijital platform projelerine sıcak baktığı belirtiliyor.
Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.

EŞREF RÜYA’NIN MÜSLÜM’Ü TOLGA TEKİN’DEN VEDA

Eşref Rüya’nın sevilen karakterlerinden biri olan Müslüm Çermik’in hikâyesi senaryo planlaması doğrultusunda sona eriyor. Yapım ekibinden sızan bilgilere göre Tolga Tekin’in ayrılığı, tamamen senaryo akışına bağlı olarak kurgulandı. Karakterin hikâyesinin doğal bir noktaya ulaşmasıyla birlikte, oyuncunun projedeki yolculuğu da tamamlanmış olacak.

Set ortamında uyumlu bir çalışma süreci geçirdiği belirtilen Tekin’in, önümüzdeki günlerde ekip arkadaşlarıyla duygusal bir veda gerçekleştirmesi bekleniyor. Bu vedanın, dizinin setinde özel bir organizasyonla yapılacağı da kulislerde konuşuluyor.

SOSYAL MEDYADA GENİŞ YANKI UYANDIRDI

Tolga Tekin’in diziden ayrılacağı haberinin yayılmasının ardından sosyal medyada da hareketlilik yaşandı. İzleyiciler, Müslüm Çermik karakterinin hikâyesine ve oyuncunun performansına dair çok sayıda paylaşım yaptı. Özellikle karakterin dizideki etkili sahneleri yeniden gündeme gelirken, bazı izleyiciler ayrılığın hikâyeyi nasıl etkileyeceğini tartışmaya başladı.

Dizinin takipçileri, Tolga Tekin’in performansını başarılı bulduklarını ifade ederken, karakterin vedasının ekran başında duygusal anlara yol açabileceği yorumları da yapıldı.

YENİ PROJELER İÇİN GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Öte yandan Tolga Tekin’in diziden ayrılığının ardından yeni projeler için hazırlıklara başladığı öğrenildi. Oyuncunun farklı yapım şirketleriyle görüşme halinde olduğu ve özellikle dijital platform projelerine de sıcak baktığı iddia ediliyor.

Kariyerinde farklı karakterlerle izleyici karşısına çıkan Tekin’in, yeni dönemde de güçlü ve iddialı projelerde yer alması bekleniyor. Oyuncunun hangi projeyle ekranlara döneceği ise şimdiden merak konusu oldu.

Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
