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07.03.2025 18:28
Premier Lig'in önemli takımlarından Everton'un yıldız ismi Wayne Rooney, altyapısından yetiştiği kulübünün yeni stadyumunu ziyarette bulundu. Rooney yaptığı açıklamada, Uzun zamandır bekleniyordu. Dokuz yaşında Everton'a katıldığımda, yeni bir stadyumdan bahsediyorlardı, yani uzun zamandır bekleniyordu ama muhteşemdi." dedi.
07.03.2025 18:06
Roma Sportif Direktörü Florent Ghisolfi, TRT Spor'a açıklamalar yaptı. Roma'daki gidişattan genel olarak memnun olduklarını belirten Florent Ghisolfi, milli futbolcu Zeki Çelik için de ayrıca övgüler dizdi.
07.03.2025 17:29
Beşiktaş'tan yabancı hakem konusuyla ilgili açıklama geldi. Galatasaray derbisinde yabancı hakem olması için başvuru yapan Beşiktaş, sürecin TFF tarafından değerlendirildiğini duyurdu.
07.03.2025 16:21
Real Madrid'den gönderilmesi gündemde olan Arda Güler için sürpriz bir gelişme yaşandı. İspanyol devi Real Madrid, Arda Güler'e forma şansı vermeyen Carlo Ancelotti ile ilgili flaş bir karar verdi ve yeni hoca adayını belirledi.
07.03.2025 15:38
Galatasaray'da Dries Mertens gündemi devam ediyor. Okan Buruk'un son haftalarda Galatasaray formasını vermediği Dries Mertens, yönetimle konuştu ve resti çekti. Tecrübeli oyuncunun net tavrı, Okan Buruk'un fikrini değiştiriyor mu? İşte ayrıntılar.
07.03.2025 15:02
Victor Osimhen transferinde Galatasaray kadar Fenerbahçe'yi de ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılması beklenen Victor Osimhen; an itibarıyla Fenerbahçe'nin de transfer sürecinde başrolde, işte kritik detaylar.
07.03.2025 14:21
Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü'nün son durumuyla ilgili bilgilendirme geldi. Rangers maçında sakatlanan Çağlar Söyüncü'nün, adelesinde kanama tespit edildi. Yıldız stoper, bir süre tedavi görecek.
07.03.2025 13:58
Cenk Tosun, forma süresi bulmakta zorlandığı Fenerbahçe'den ayrılıyor. Sezon başında Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Cenk Tosun, kulüplerin anlaşmayı tamamlamasını bekliyor.
07.03.2025 13:20
Trendyol Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, hakem listesinin Veri Tabanlı Atama Sistemi ile belirlendiğini duyurdu.
07.03.2025 13:04
Tuncay Şanlı için Ahlatcı Çorum FK tarafından resmi açıklama geldi. Teknik direktörlük kariyerine devam eden Tuncay Şanlı, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK ile anlaştı.