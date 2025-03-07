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TGRT Haber Spor ile Türkiye ve dünya spor gündemine dair son dakika haberleri, futbol transferleri, basketbol analizleri ve güncel spor gelişmelerini takip edin. Canlı sonuçlar, lig puan durumları; spor haberleri güncel ve son dakika olarak karşınızda.
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Rooney'den Everton'un yeni stadyumuna ziyaret! 'Dokuz yaşından beri bekliyorum'
07.03.2025 18:28
Rooney'den Everton'un yeni stadyumuna ziyaret! 'Dokuz yaşından beri bekliyorum'
Premier Lig'in önemli takımlarından Everton'un yıldız ismi Wayne Rooney, altyapısından yetiştiği kulübünün yeni stadyumunu ziyarette bulundu. Rooney yaptığı açıklamada, Uzun zamandır bekleniyordu. Dokuz yaşında Everton'a katıldığımda, yeni bir stadyumdan bahsediyorlardı, yani uzun zamandır bekleniyordu ama muhteşemdi." dedi.
Roma'da Zeki Çelik'e övgüler!
07.03.2025 18:06
Roma'da Zeki Çelik'e övgüler! "Bizim için çok değerli"
Roma Sportif Direktörü Florent Ghisolfi, TRT Spor'a açıklamalar yaptı. Roma'daki gidişattan genel olarak memnun olduklarını belirten Florent Ghisolfi, milli futbolcu Zeki Çelik için de ayrıca övgüler dizdi.
Beşiktaş'tan yabancı hakem açıklaması!
07.03.2025 17:29
Beşiktaş'tan yabancı hakem açıklaması!
Beşiktaş'tan yabancı hakem konusuyla ilgili açıklama geldi. Galatasaray derbisinde yabancı hakem olması için başvuru yapan Beşiktaş, sürecin TFF tarafından değerlendirildiğini duyurdu.
Arda Güler'in geleceği belli oldu! Real Madrid'den çarpıcı karar
07.03.2025 16:21
Arda Güler'in geleceği belli oldu! Real Madrid'den çarpıcı karar
Real Madrid'den gönderilmesi gündemde olan Arda Güler için sürpriz bir gelişme yaşandı. İspanyol devi Real Madrid, Arda Güler'e forma şansı vermeyen Carlo Ancelotti ile ilgili flaş bir karar verdi ve yeni hoca adayını belirledi.
Galatasaray'da Dries Mertens krizi! Okan Buruk'a rest çekti
07.03.2025 15:38
Galatasaray'da Dries Mertens krizi! Okan Buruk'a rest çekti
Galatasaray'da Dries Mertens gündemi devam ediyor. Okan Buruk'un son haftalarda Galatasaray formasını vermediği Dries Mertens, yönetimle konuştu ve resti çekti. Tecrübeli oyuncunun net tavrı, Okan Buruk'un fikrini değiştiriyor mu? İşte ayrıntılar.
Fenerbahçe'de Victor Osimhen hesapları! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye sürpriz transfer gelişmesi
07.03.2025 15:02
Fenerbahçe'de Victor Osimhen hesapları! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye sürpriz transfer gelişmesi
Victor Osimhen transferinde Galatasaray kadar Fenerbahçe'yi de ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılması beklenen Victor Osimhen; an itibarıyla Fenerbahçe'nin de transfer sürecinde başrolde, işte kritik detaylar.
Çağlar Söyüncü'den Fenerbahçe'ye kötü haber! Rangers maçında sakatlanmıştı
07.03.2025 14:21
Çağlar Söyüncü'den Fenerbahçe'ye kötü haber! Rangers maçında sakatlanmıştı
Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü'nün son durumuyla ilgili bilgilendirme geldi. Rangers maçında sakatlanan Çağlar Söyüncü'nün, adelesinde kanama tespit edildi. Yıldız stoper, bir süre tedavi görecek.
Cenk Tosun transferi gerçekleşiyor! Fenerbahçe'de beklenen oldu
07.03.2025 13:58
Cenk Tosun transferi gerçekleşiyor! Fenerbahçe'de beklenen oldu
Cenk Tosun, forma süresi bulmakta zorlandığı Fenerbahçe'den ayrılıyor. Sezon başında Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Cenk Tosun, kulüplerin anlaşmayı tamamlamasını bekliyor.
Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
07.03.2025 13:20
Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
Trendyol Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, hakem listesinin Veri Tabanlı Atama Sistemi ile belirlendiğini duyurdu.
Tuncay şanlı resmen anlaştı! İşte yeni takımı
07.03.2025 13:04
Tuncay şanlı resmen anlaştı! İşte yeni takımı
Tuncay Şanlı için Ahlatcı Çorum FK tarafından resmi açıklama geldi. Teknik direktörlük kariyerine devam eden Tuncay Şanlı, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK ile anlaştı.
Milli Güreşçi Rıza Kayaalp 4 yıl men cezası aldı
07.03.2025 01:08
Milli Güreşçi Rıza Kayaalp 4 yıl men cezası aldı
Fenerbahçe Opet, genel menajer Nalan Ramazanoğlu ile yollarını ayırdı!
07.03.2025 00:19
Fenerbahçe Opet, genel menajer Nalan Ramazanoğlu ile yollarını ayırdı!
Fenerbahçe Galatasaray maçında yabancı hakem olacak mı? TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu kararını verdi
07.03.2025 00:10
Fenerbahçe Galatasaray maçında yabancı hakem olacak mı? TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu kararını verdi
Mourinho'dan mağlubiyet sonrası açıklamalar! 'Hak edilmiş bir mağlubiyet'
06.03.2025 23:55
Mourinho'dan mağlubiyet sonrası açıklamalar! 'Hak edilmiş bir mağlubiyet'
Galatasaray'da Alanyaspor maçının kamp kadrosu açıklandı!
06.03.2025 22:49
Galatasaray'da Alanyaspor maçının kamp kadrosu açıklandı!
Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü'den kötü haber!
06.03.2025 21:20
Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü'den kötü haber!
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