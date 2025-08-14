İstanbul
📺 TGRT Haber TV Frekans Bilgisi Güncellendi!
Değerli izleyicilerimiz,
TGRT Haber’i yeni frekansımız üzerinden izlemeye devam edebilmeniz için aşağıdaki adımları takip etmeniz yeterlidir:
🔹 1- Alıcı cihazınızın menüsünde TKGS (Türksat Kanal Güncelleme Sistemi) ayarı varsa, sadece kanal listenizi güncellemeniz yeterlidir.
🔹 2- Cihazınız TKGS desteği sunmuyorsa, aşağıda yer alan yeni frekans bilgilerimizi manuel olarak girerek yayınımıza ulaşabilirsiniz:
📡 TGRT Haber Yeni Frekans Bilgileri:
Uydu: Türksat 4A 42 Derece
Frekans: [12.380 Mhz]
Polarizasyon: [V Dikey]
Sembol Oranı: [27.500]
FEC: [3/4]