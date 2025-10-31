Samsun'da DEAŞ şüphelisi genç tutuklandı

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen çalışmada gözaltına alınan Irak uyruklu 19 yaşındaki genç, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DEAŞ İLE BAĞLANTILI

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan teknik ve fiziki takip sonucu DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen E.F.M.A. (19) Bafra ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen E.F.M.A., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Kavak Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.