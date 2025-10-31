İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 9 şüpheli tutuklandı

Kategoriler
Terör örgütü DEAŞ'la mücadele kapsamında, örgütle irtibatlı çok sayıda şüpheli tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı operasyon için düğmeye bastı.
DEAŞ ile bağlantılı şahısların haberleşme amacıyla kullanmış oldukları internet tabanlı kapalı sistem uygulamasını kullanan, örgütün propaganda faaliyetlerini yapan, çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduklarına dair bilgileri bulunan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 8’i deport işlemleri için Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.
Adliyeye sevk edilen 9 DEAŞ'lı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 5 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.