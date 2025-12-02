Galatasaray'dan derbi çıkışı: Üst üste paylaşımlar!

Kategoriler
Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi sonrasında sular durulmuyor. Dev maçtaki olaylarda dair tepki koyan Galatasaray, sosyal medya hesaplarından paylaşımlar gerçekleştirdi.
Galatasaray, "Derbide aleyhimize yapılan skandal hakem(!) hataları." başlığıyla özel bir video hazırladı.
https://x.com/GalatasaraySK/status/1995870615119577122?s=20
Sarı kırmızılılar daha sonra da Kazımcan Karataş'ın yüzüne gelen cismin videosunu, 'Leroy Sané’nin golünün ardından Kadıköy’de yaşanan insanlık dışı görüntüler!' ifadeleriyle paylaştı.
https://x.com/GalatasaraySK/status/1995894915658907760?s=20