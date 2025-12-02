Fenerbahçe-Galatasaray derbisi uluslararası manşetlerde: Dünya basınında Türk futbolu kritiği!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, Leroy Sane ve Jhon Duran'ın karşılıklı golleriyle 1-1 sonuçlandı. Galatasaray zorlu maçın ilk bölümünde 1-0 öne geçerken, Fenerbahçe ise uzatma dakikalarında golü buldu ve heyecanlı mücadelede puanlar paylaşıldı. Bitiş düdüğüyle birlikte dünya basını, derbinin sonucunu manşetlere taşıdı.
Espn: "Jhon Duran, Fenerbahçe-Galatasaray maçında son dakikalarda dramatik bir gol attı."
Tutto Mercato: "Türkiye'de hayat durdu."
Marca: "Derbideki son dakika golü galibiyet gibi hissettirdi."
Mundo Deportivo: "Jhon Duran, Fenerbahçe'yi kurtardı."
L'Equipe: "Galatasaray yakalandı."
Kicker: "Leroy Sane'nin golü yetmedi."
Colombia AS: "Jhon Duran, derbide kahraman oldu."