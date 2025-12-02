Fenerbahçe-Galatasaray derbisi uluslararası manşetlerde: Dünya basınında Türk futbolu kritiği!

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, Leroy Sane ve Jhon Duran'ın karşılıklı golleriyle 1-1 sonuçlandı. Galatasaray zorlu maçın ilk bölümünde 1-0 öne geçerken, Fenerbahçe ise uzatma dakikalarında golü buldu ve heyecanlı mücadelede puanlar paylaşıldı. Bitiş düdüğüyle birlikte dünya basını, derbinin sonucunu manşetlere taşıdı.

FENERBAHÇE-GALATASARAY DERBİSİNİN DÜNYA BASININDA YANSIMALARI

Espn: "Jhon Duran, Fenerbahçe-Galatasaray maçında son dakikalarda dramatik bir gol attı."

Tutto Mercato: "Türkiye'de hayat durdu."

Marca: "Derbideki son dakika golü galibiyet gibi hissettirdi."

Mundo Deportivo: "Jhon Duran, Fenerbahçe'yi kurtardı."

L'Equipe: "Galatasaray yakalandı."

Kicker: "Leroy Sane'nin golü yetmedi."

Colombia AS: "Jhon Duran, derbide kahraman oldu."