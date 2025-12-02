Menü Kapat
Spor
Editor
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi uluslararası manşetlerde: Dünya basınında Türk futbolu kritiği!

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin yankıları tüm dünyaya yayıldı. Esasen ise dev maç; Jhon Duran'ın son dakika golüyle berabere biterken, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi de manşetlerdeki yerini aldı.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi uluslararası manşetlerde: Dünya basınında Türk futbolu kritiği!
Burak Ayaydın
02.12.2025
02.12.2025
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, Leroy Sane ve Jhon Duran'ın karşılıklı golleriyle 1-1 sonuçlandı. Galatasaray zorlu maçın ilk bölümünde 1-0 öne geçerken, Fenerbahçe ise uzatma dakikalarında golü buldu ve heyecanlı mücadelede puanlar paylaşıldı. Bitiş düdüğüyle birlikte dünya basını, derbinin sonucunu manşetlere taşıdı.

FENERBAHÇE-GALATASARAY DERBİSİNİN DÜNYA BASININDA YANSIMALARI

Espn: "Jhon Duran, Fenerbahçe-Galatasaray maçında son dakikalarda dramatik bir gol attı."

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi uluslararası manşetlerde: Dünya basınında Türk futbolu kritiği!

Tutto Mercato: "Türkiye'de hayat durdu."

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi uluslararası manşetlerde: Dünya basınında Türk futbolu kritiği!

Marca: "Derbideki son dakika golü galibiyet gibi hissettirdi."

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi uluslararası manşetlerde: Dünya basınında Türk futbolu kritiği!

Mundo Deportivo: "Jhon Duran, Fenerbahçe'yi kurtardı."

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi uluslararası manşetlerde: Dünya basınında Türk futbolu kritiği!

L'Equipe: "Galatasaray yakalandı."

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi uluslararası manşetlerde: Dünya basınında Türk futbolu kritiği!

Kicker: "Leroy Sane'nin golü yetmedi."

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi uluslararası manşetlerde: Dünya basınında Türk futbolu kritiği!

Colombia AS: "Jhon Duran, derbide kahraman oldu."

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi uluslararası manşetlerde: Dünya basınında Türk futbolu kritiği!

Sıkça Sorulan Sorular

DERBİ BERABERLİĞİ EN ÇOK KİME AVANTAJ SAĞLADI?
Trabzonspor, Fenerbaçe-Galatasaray beraberliğiyle birlikte zirveyle olan farkı tek maça indirdi.
