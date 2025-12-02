Beşiktaş'ta 6 maçlık seri: Çarpıcı istatistik!

Beşiktaş'ın inişli çıkışlı zamanlarında, 6 maçlık çarpıcı bir seri oluştu. Süper Lig'de şampiyonluk potasından uzaklaşan Beşiktaş, deplasmanda 6 maçtır kaybetmemesiyle dikkatleri üzerine çekti.

BEŞİKTAŞ'TA 6 MAÇLIK DEPLASMAN KRİTİĞİ

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, an itibarıyla 6 maçtır deplasmanda kaybetmiyor. Halihazırdaki inişli çıkışlı performansa tezat bir istatistik oluşturan Kartal; Süper Lig'deki son 6 deplasmandan, 4 galibiyet ve 2 beraberlik ile döndü.

BEŞİKTAŞ'TA YENİ TRANSFERLERİN ETKİSİ

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden El Bilal Toure, Vaclav Cerny ve Cengiz Ünder; bu dönemdeki skor üretimiyle ayrıca katkı sağladı. Zira Malili futbolcu, oynadığı son 4 maçta 2 gol ve 2 asist üreterek göz doldurdu.