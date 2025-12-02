Abdullah Avcı'dan Rizespor iddialarına cevap

Abdullah Avcı, Süper Lig ekibi Rizespor'la görüştüğüne yönelik çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Avcı, "Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına bu iddialar doğru değildir ve herhangi bir görüşmem olmamıştır." ifadelerini kullandı.

HABERLERİ YALANLADI

Deneyimli teknik direktör açıklamasında şu ifadelere yer verdi, “Son günlerde hakkımda Çaykur Rizespor ile anlaştığım yönünde çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına bu iddialar doğru değildir ve herhangi bir görüşmem olmamıştır. Şehrimin takımı Çaykur Rizespor’a başarılar dilerim.”

NE OLMUŞTU?

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Rizespor'un Kayserispor'a mağlup olduğu maçın ardından İlhan Palut, görevinden ayrıldığını açıklamıştı.

Palut'un istifası sonrasında Rizespor'un teknik direktörlük görevi için Abdullah Avcı'yla görüştüğü ve prensip anlaşmasına vardığı iddia edilmişti.