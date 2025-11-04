Trabzonspor’a Stefan Savic'ten kötü haber!

Trabzonspor'da Galatasaray maçında sakatlanarak oyundan çıkan Stefan Savic'in Stefan Savic'in kas-tendon bölgesinde zorlanma tespit edildi.

Savic'in bu hafta dinlendirilmesi ve milli aranın ardından takıma yeniden takıma katılması planlanıyor. Karadağlı stoper Galatasaray maçının 50'inci dakikasında sakatlanıp yerini Rayyan Baniya'ya bırakmıştı. Bu sezon Trabzonspor formasıyla 11 maçta görev alan Savic 1 gol 1 asistlik katkı sağladı.

TRABZONSPOR'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcumuz Stefan Savic'in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, "Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 11. haftasında oynadığımız Galatasaray maçında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Stefan Savic'in, yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol uyluk hamstring kas ve tendonunda yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" dedi.

https://x.com/Trabzonspor/status/1985645959452172786