Netflix abonelerine soğuk duş: Popüler özellik sessiz sedasız kaldırıldı

Dünyanın en çok abonesine sahip dijital yayın platformu Netflix, mobil uygulama kullanıcılarını doğrudan etkileyen radikal bir değişikliğe imza attı. Daily Mail'in haberine göre şirket, akıllı telefonlardan büyük ekranlı televizyonlara video yansıtma (casting) özelliğini sonlandırdı.

Geçtiğimiz ay devreye alınan ve kullanıcılara herhangi bir ön bilgilendirme yapılmadan gerçekleşen söz konusu hamle, platform üyeleri arasında büyük bir şaşkınlık ve tepkiye yol açtı. Artık telefondaki bir filmi tek tuşla ekrana yansıtmak yerine, kullanıcıların televizyon kumandasını ellerine alarak Netflix uygulamasını doğrudan TV üzerinden açmaları gerekecek.

NETFLIX VİDEO YANSITMA ÖZELLİĞİNİ KALDIRDI

Filmleri veya dizileri arkadaş ve aile ortamında paylaşmanın en pratik yollarından biri olan yansıtma özelliği, özellikle Google Chromecast gibi araçlarla telefonları birer uzaktan kumandaya dönüştürüyordu. Yapılan değişiklik, hem Android hem de iPhone kullanıcılarını kapsarken yeni nesil Chromecast'ler ve Google TV gibi modern yayın cihazlarının neredeyse tamamını etkiliyor.

Özelliğin çalışmaya devam ettiği tek senaryo ise oldukça kısıtlı. Sadece 2013 model orijinal Chromecast veya yerleşik Google Cast desteğine sahip eski Google TV cihazlarına sahip olanlar, yansıtma işlemine devam edebilecek.

Ancak burada da önemli bir şart bulunuyor: Yansıtma özelliği yalnızca reklam içermeyen ve aylık ücreti daha yüksek olan paketleri kullanan aboneler için aktif durumda kalacak.