TGRT Haber
Spor
Editor
 Serhat Yıldız

UEFA'ya konuşan Osimhen'den çarpıcı sözler! 'Böylesini görmedim'

Galatasaray'ın bu yaz transfer sezonunda bonservisiyle kadrosuna kattığı yıldız oyuncusu Victor Osimhen, transfer sürecinde kendisine gösterilen ilgiyi inanılmaz bulduğunu söyledi. Osimhen, "rol modelim" dediği Didier Drogba'ya övgüler yağdırdı. İşte açıklamanın detaylar...

UEFA'ya konuşan Osimhen'den çarpıcı sözler! 'Böylesini görmedim'
AA
AA
|
GİRİŞ:
04.11.2025
saat ikonu 10:07
|
04.11.2025
04.11.2025
saat ikonu 10:48

'ın Nijeryalı yıldızı , 'ya verdiği röportajda kulübünü çok sevdiğini ve onlarla her şeyin üstesinden gelmeye hazır olduğunu belirtti.

UEFA'ya konuşan Osimhen'den çarpıcı sözler! 'Böylesini görmedim'

UEFA'nın resmi internet sitesine konuşan Osimhen, "Galatasaray'da her şeyin üstesinden gelmeye hazırım; iyi, kötü ve çirkin - ama umarım kötüden çok, iyi olur" ifadelerini kullandı.

UEFA'ya konuşan Osimhen'den çarpıcı sözler! 'Böylesini görmedim'


"İNSANLAR İNANILMAZDI"

Galatasaray'a transfer sürecinden bahseden Osimhen, "İstanbul'a vardım ve hayatımda daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Havaalanında bu kadar çok insan olması inanılmazdı. Birçoğu uçuşları takip ediyordu, her şeyle uğraşıyorlardı. Sanırım sabahın ikisi veya üçüydü. Birçoğu baba, çoğu koca, çoğu eş. Aileleriyle uyuyup evde dinlenmeleri gerekiyordu ama dışarıda tek başlarınaydılar" diye konuştu.

UEFA'ya konuşan Osimhen'den çarpıcı sözler! 'Böylesini görmedim'

"ÇOK FAKİR BİR AİLEDEN GELDİM"

'da çok zorlu şartlarda büyüdüğünü aktaran Osimhen "Çok fakir bir aileden geldim. 7 kardeşin en küçüğüyüm. Annemi çok küçük yaşta kaybettim, babam da 2020'de vefat etti." diye konuştu. Doğduğu ve çocukluğunun geçtiği "Olusosun" bölgesinden de bahseden Nijeryalı oyuncu "Olusosun (doğduğu yer) beni bugünkü insan yapan yerdi ve ne kadar çok şey verdiğini söylemesem de hayat yolculuğumda bana yardımcı olan hayat dersleri verdi" dedi.

UEFA'ya konuşan Osimhen'den çarpıcı sözler! 'Böylesini görmedim'

"O ADAMA MİNNETTAR OLMALIYIM"

UEFA 'nde başarılı olmak istediklerini vurgulayan Osimhen, şunları kaydetti:

"Buraya geldiğimde başkanla konuştum ve Şampiyonlar Ligi'nde gerçekten fark oluşturmak istiyoruz. Türkiye'de, bu yıl tüm dünyanın tanıyacağı takım olduğumuzu göstermek istiyoruz, çünkü Avrupa'da gerçekten harika bir şey başardık."

Fildişi Sahilli yıldız için övgü dolu sözler kullanan Osimhen, oynadığı oyun tarzını ona göre modellemeye çalıştığını aktararak, "Drogba'nın oyun stilini gördüm ve oyunumu onunkine benzetmeye, nasıl oynadığını ve futbol dışında nasıl yaşadığını görmeye çalıştım. Bu yüzden o adama minnettar olmalıyım çünkü şu anki halime bakılırsa başarılarımın bir kısmını ona borçlu olduğumu düşünüyorum." ifadelerine yer verdi.

UEFA'ya konuşan Osimhen'den çarpıcı sözler! 'Böylesini görmedim'
ETİKETLER
#Spor
#galatasaray
#şampiyonlar ligi
#uefa
#Nijerya
#didier drogba
#victor osimhen
#Spor
