Rus gemilerine saldırı sonrası Putin'den Ukrayna'ya misilleme sinyali: Avrupa savaş istiyorsa hazırız

Karadeniz'in Türkiye kıyılarında seyir halindeki Rus tankerlerine yönelik Ukrayna saldırıları sonrası Rusya Devlet Başkanı Putin'den açıklama geldi.

"KORSANLIK FAALİYETİ"

Yapılan saldırıları "korsanlık faaliyeti" olarak niteleyen Putin "Rusya, tankerlere yapılan saldırılara karşılık Ukrayna limanlarına ve bu limanlara giren gemilere yönelik saldırılarını genişletecek." diyerek misilleme mesajı verdi.

Putin ayrıca Ukrayna'ya yardım eden ülkelerin tankerlerine yönelik düzenlemeler yapacaklarını da belirtti.

"AVRUPA SAVAŞMAK İSTİYORSA BİZ HAZIRIZ"

Putin, Ukrayna'yı destekleyen Avrupa ülkeleri hakkında da konuşarak "Biz savaşmak istemiyoruz ama Avrupa savaşmak istiyorsa biz hazırız." dedi.

Ayrıntılar geliyor...