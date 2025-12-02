Menü Kapat
Canlı Yayın
13°
 | Selahattin Demirel

Rus gemilerine saldırı sonrası Putin'den Ukrayna'ya misilleme sinyali: Avrupa savaş istiyorsa hazırız

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın Karadeniz'de Rus gemilerine yönelik saldırılarıyla ilgili açıklamada bulunarak misilleme sinyali verdi. Putin, saldırılarını "korsanlık faaliyeti" olarak nitelediği Ukrayna'ya yardım eden ülkelerin tankerleriyle ilgili adımlar atacaklarını da belirtti.

'in Türkiye kıyılarında seyir halindeki Rus tankerlerine yönelik saldırıları sonrası Devlet Başkanı Putin'den açıklama geldi.

Rus gemilerine saldırı sonrası Putin'den Ukrayna'ya misilleme sinyali: Avrupa savaş istiyorsa hazırız

"KORSANLIK FAALİYETİ"

Yapılan saldırıları "korsanlık faaliyeti" olarak niteleyen Putin "Rusya, tankerlere yapılan saldırılara karşılık Ukrayna limanlarına ve bu limanlara giren gemilere yönelik saldırılarını genişletecek." diyerek misilleme mesajı verdi.

Rus gemilerine saldırı sonrası Putin'den Ukrayna'ya misilleme sinyali: Avrupa savaş istiyorsa hazırız

Putin ayrıca Ukrayna'ya yardım eden ülkelerin tankerlerine yönelik düzenlemeler yapacaklarını da belirtti.

"AVRUPA SAVAŞMAK İSTİYORSA BİZ HAZIRIZ"

Putin, Ukrayna'yı destekleyen Avrupa ülkeleri hakkında da konuşarak "Biz savaşmak istemiyoruz ama Avrupa savaşmak istiyorsa biz hazırız." dedi.

Ayrıntılar geliyor...

