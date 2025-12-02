Rus gemilerine saldırı sonrası Putin'den Ukrayna'ya misilleme sinyali: Avrupa savaş istiyorsa hazırız

Kategoriler
Karadeniz'in Türkiye kıyılarında seyir halindeki Rus tankerlerine yönelik Ukrayna saldırıları sonrası Rusya Devlet Başkanı Putin'den açıklama geldi.
Yapılan saldırıları "korsanlık faaliyeti" olarak niteleyen Putin "Rusya, tankerlere yapılan saldırılara karşılık Ukrayna limanlarına ve bu limanlara giren gemilere yönelik saldırılarını genişletecek." diyerek misilleme mesajı verdi.
Putin ayrıca Ukrayna'ya yardım eden ülkelerin tankerlerine yönelik düzenlemeler yapacaklarını da belirtti.
Putin, Ukrayna'yı destekleyen Avrupa ülkeleri hakkında da konuşarak "Biz savaşmak istemiyoruz ama Avrupa savaşmak istiyorsa biz hazırız." dedi.
