Kocaeli açıklarında Rus tankerinde patlama! Denizcilerin tahliyesi için ekipler sevk edildi

Karadeniz’de Kocaeli’nin Kandıra ilçesi Kefken açıklarında yabancı menşeli bir gemide henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

KOCAELİ VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, olay yerine Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik, UMKE ve ambulans ekiplerinin yönlendirildiği ve gerekli müdahalelerin sürdüğü bildirildi.

Açıklamada, "Kandıra Kefken açıklarında yabancı menşeli bir gemide sebebi henüz belirlenemeyen bir yangın meydana gelmiştir. Olay yerine; Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik, UMKE ve ambulans ekipleri yönlendirilmiş olup, gerekli müdahaleler yapılmaktadır. Geçmiş olsun dileklerimizle, kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri yer aldı.

Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

NOVOROSKİ LİMANINA GİDİYORDU

Denizcilik Genel Müdürlüğü de gelişme üzerine bir açıklama yaptı. Açıklamada kazayla ilgili bilgi verilerek şu ifadeler yer aldı:

"Rusya’nın Novoroski limanına seyreden boş KAIROS tankeri, kıyılarımızdan 28 mil açıkta, dışarıdan bir etkiyle yangın çıktığı ihbarı alınmış olup gemideki 25 personelin durumu iyidir, denizcilerin tahliyesi için bölgeye kurtarma unsurlarımız sevk edilmiş, süreç takip edilmektedir."

"MAYINA ÇARPTI" İDDİASI

Geminin mayına çarptığı iddiası ortaya atılırken batma riskinin bulunduğu da öner sürüldü. Tankerdeki 25 personelinin durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.