18°
Dünya
 Berrak Arıcan Baş

Rus lider Putin, ABD Başkanı Trump ile görüşmek için adresi belirledi, mesajını verdi

Rusya Devlet Başkanı Putin, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile Kremlin Sarayı'nda görüştü. Rus lider, görüşmenin başında yaptığı açıklamalarda ABD Başkanı Donald Trump ile Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de görüşebileceğini söyledi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ziyaretini gerçekleştirdi. Kremlin Sarayı'nda Rusya Devlet Başkanı tarafından ağırlanan Orban, heyetiyle beraber geldi.

Rus lider Putin, görüşmenin başında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Macaristan ile Rusya'nın yakın bir ilişki içerisinde olduğunu belirten Putin, konusunda duruşlarını da oldukça dengeli bulduğunu söyledi.

Rus lider Putin, ABD Başkanı Trump ile görüşmek için adresi belirledi, mesajını verdi

''DENGELİ DURUŞUNUZU BİLİYORUZ''

Putin, "Uluslararası ilişkiler de dahil olmak üzere bazı konulardaki görüşlerimiz zaman zaman farklılaşabilir. Ancak her halükarda, her türlü konuyu açıkça konuşup tartışabileceğimiz bir ortam oluşturduk. Bu, bize sadece tartışma değil, aynı zamanda her türlü soruna çözüm arama fırsatı da veriyor. Ukrayna meselesine, Ukrayna sorununa ilişkin dengeli duruşunuzu biliyoruz" şeklinde konuştu.

''TRUMP İLE BUDAPEŞTE'DE GÖRÜŞÜRÜM''

Ukrayna'nın savaşın sona erdirilmesine yönelik ABD Başkanı Donald Trump ile yeni bir görüşme ihtimaline de değinen Putin, "Bu Donald'ın önerisiydi, şöyle dedi, 'Macaristan ile iyi ilişkilerimiz var, sizin ve Viktor'un da iyi ilişkileri var, ben de öyleyim, bu yüzden bu seçeneği öneriyorum.' Elbette memnuniyetle kabul ettik. Eğer müzakereler sırasında mekan olarak Budapeşte söz konusu olursa ben de çok memnun olurum. Yardım sağlamaya gösterdiğiniz istekliliğiniz için size teşekkür etmek isterim" şeklinde konuştu.

Rus lider Putin, ABD Başkanı Trump ile görüşmek için adresi belirledi, mesajını verdi

ORBAN: DIŞ BASKILARA BOYUN EĞMEDİK

Macaristan Başbakanı Viktor Orban ise görüşmede, şu ifadelere yer verdi:

"Sizinle 14’üncü kez bir araya geliyoruz. Mevcut tarihi anı dikkate aldığımızda, halklarımız arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi konusunda gerçekten çok şey başardığımızı düşünüyorum. Egemen bir dış politika izliyoruz. Rusya'ya yaklaşımımızda tutarlıyız ve önemli alanlarda iş birliği yapıyoruz. Bu önemli alanların hiçbirinde dış baskılara boyun eğmedik veya iş birliğimizi kesmedik. Macaristan'ın enerji güvenliğinin temelinin, geçmişte, günümüzde ve gelecekte istikrarlı Rus enerji kaynakları olduğunu vurgulamak isterim. Rus enerji kaynaklarının istikrarına ve öngörülebilirliğine büyük önem veriyoruz. Macaristan, ülkenizle bir enerji diyaloğu sürdürmekle ilgileniyor ve bugün bu konuları ayrıntılı olarak görüşmek istiyorum."

Rus lider Putin, ABD Başkanı Trump ile görüşmek için adresi belirledi, mesajını verdi

''BARIŞ İÇİN YARDIMCI OLMAYA HAZIRIZ''

Ukrayna barış görüşmelerine değinen Orban, "Macaristan barışa önem veriyor ve son dönemde açıklanan barış girişimlerinin barışa ulaştırmasını temenni ediyoruz. Bugünkü görüşmemiz bana, Macaristan'ın bu tür müzakereler için bir platform sağlamaya ve bu sürecin başarıyla tamamlanmasına yardımcı olmaya hazır olduğunu teyit etme fırsatı veriyor" dedi.

