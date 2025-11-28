AB’den dikkat çeken öneri: 16 yaş altına sosyal medya yasağı masada

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Avrupa Parlamentosu, sosyal medya konusunda sertleşen tutumunu bir adım ileri taşıdı. Çarşamba günkü oylamada, sosyal medya kullanımına AB çapında asgari 16 yaş sınırı getirilmesini öneren kapsamlı fakat bağlayıcı olmayan bir karar kabul edildi.
Strasbourg'daki oturumda 483 milletvekili “evet” derken, 92 “hayır”, 86 üye ise çekimser kaldı. Öneri kabul edilse de, şimdilik üye ülkeler için zorunlu değil.
Metne göre 13 yaşın altındakiler sosyal medya kullanamayacak, 13–16 yaş arası gençler ise ancak ebeveynlerinin onayıyla platformlara girebilecek.
Parlamentonun bu adımı, uzun süredir tartışılan “çocuk güvenliği” başlığında atılmış en sert siyasi mesajlardan biri olarak görülüyor.
Parlamento bununla da yetinmedi; sosyal ağlarda bağımlılık oluşturan birçok özellikle ilgili de sınırlama istedi.
Milletvekillerinin yasaklanmasını önerdiği unsurlar arasında sonsuz kaydırma, otomatik oynayan videolar, kaybolan hikâyeler, sürekli kullanım ödülleri, gibi gençleri uzun süre ekranda tutan mekanizmalar yer alıyor. Ayrıca müstehcen içerikleri öne çıkaran algoritmalar, çocuklara yönelik hedefli reklamlar ve oyunlardaki loot box sistemleri de yasaklanması önerilen başlıklar arasında.
Parlamentonun paylaştığı araştırmalar ise endişeleri doğrular nitelikte: Avrupa’daki çocukların %25’i artık bağımlılığa benzer akıllı telefon kullanımı gösteriyor.
Parlamenterler, bu düzenlemelerin hayata geçebilmesi için AB genelinde ortak bir dijital kimlik ve yaş doğrulama sistemi geliştirilmesini istedi.
Ayrıca, çocuklara yönelik ağır ihlallerde platform yöneticilerinin kişisel olarak sorumlu tutulması gerektiği de vurgulandı.
Her ne kadar karar hukuki bağlayıcılığa sahip olmasa da, Avrupa Komisyonu üzerinde ciddi bir baskı oluşturuyor. Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, yıl sonuna kadar uzman bir komitenin konuyla ilgili tavsiyelerini sunacağını açıkladı.
Sosyal medya düzenlemelerinde küresel bir trend oluşmuş durumda.
Avustralya, 10 Aralık’ta yürürlüğe girecek yasayla 16 yaş altına tamamen erişim yasağı getiriyor. Kurallara uymayan platformlara 49,5 milyon Avustralya dolarına kadar ceza kesilebilecek.
Danimarka ise geçtiğimiz ay 15 yaş altına yasak planlarını duyurdu. 13–14 yaş içinse yalnızca ebeveyn izniyle sınırlı kullanım öngörülüyor.