AB’den dikkat çeken öneri: 16 yaş altına sosyal medya yasağı masada

AB ÇAPINDA YAŞ DOĞRULAMA ÇAĞRISI

Parlamenterler, bu düzenlemelerin hayata geçebilmesi için AB genelinde ortak bir dijital kimlik ve yaş doğrulama sistemi geliştirilmesini istedi.

Ayrıca, çocuklara yönelik ağır ihlallerde platform yöneticilerinin kişisel olarak sorumlu tutulması gerektiği de vurgulandı.

Her ne kadar karar hukuki bağlayıcılığa sahip olmasa da, Avrupa Komisyonu üzerinde ciddi bir baskı oluşturuyor. Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, yıl sonuna kadar uzman bir komitenin konuyla ilgili tavsiyelerini sunacağını açıkladı.