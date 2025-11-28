Mardin'deki katliamda yeni gelişme! Gözaltı sayısı yükseldi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 25 Kasım günü dehşete düşüren bir olay yaşanmıştı. Bir apartmanda 3 kişilik bir aileden haber alamayan komşuları durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

KAYA AİLESİ KATLEDİLDİ

Kapıyı kırarak içeri giren ekipler, yerde hareketsiz yatan 37 yaşındaki baba Mehmet Kaya, 33 yaşındaki anne Berna Kaya ve 5 yaşındaki Samyeli Kaya’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

KOMŞULARI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Polisin yaptığı detaylı çalışma sonucu olayda kullanıldığı değerlendirilen silahın evde bulunmasının ardından, delil karartma şüphesiyle gözaltına alınan M.C. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

2 ŞÜPHELİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce oluşturulan özel ekip tarafından olayın aydınlatılması için yürütülen çalışmalar devam ediyor. Soruşturma kapsamında 2 şüpheli daha güvenlik güçlerince gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.