18°
Ünlü börekçide mide bulandıran görüntüler! Son kullanma tarihi 3 yıl geçmiş ürün bulundu

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yapılan gıda denetimlerinde skandal görüntülere ulaşıldı. Ünlü bir börek markasının işletmesinde son kullanma tarihi 3 yıl önce geçmiş ürünler bulundu. Öte yandan tepsi içinde günlerce unutulmuş ve küflenerek tanınmaz hale gelen börek görüntüsü ise mide bulandırdı. İşletmenin savunması ise şoke etti. İşte detaylar...

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde zabıta ekipleri, gıda üretimi yapan işletmelere yönelik kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Yapılan kontroller sırasında ünlü börek markasının deposunda, son kullanma tarihi üzerinden tam 3 yıl geçmiş dondurulmuş ürün tespit edildi.

Ünlü börekçide mide bulandıran görüntüler! Son kullanma tarihi 3 yıl geçmiş ürün bulundu

SKT'Sİ GEÇMİŞ ÜRÜNLER İMHA EDİLDİ!

Denetimlerde; ürünlerin son kullanma tarihleri, hijyen şartları ve standartları detaylı şekilde incelendi. Kontroller sırasında son kullanma tarihi geçmiş ürün bulundurduğu tespit edilen bazı işletmeler hakkında tutanak tutuldu. Söz konusu ürünler, zabıta ekipleri tarafından imha edilmek üzere toplandı. Öte yandan, ruhsatsız faaliyet yürüttüğü belirlenen bazı işletmelere eksiklerini gidermeleri için yarına kadar süre tanındı. Yetkililer, yapılacak ikinci denetimde gerekli şartları yerine getirmeyen işletmelerin ruhsat ve hijyen kurallarına aykırılık nedeniyle mühürleneceğini bildirdi.

Ünlü börekçide mide bulandıran görüntüler! Son kullanma tarihi 3 yıl geçmiş ürün bulundu

Zabıta ekiplerinin ünlü börek markasının işletmesinde gerçekleştirdiği denetim esnasında son kullanma tarihinin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen soğuk hava deposunda bulundurulan dondurulmuş ürün zabıta ekipleri tarafından fark edildi.

Ünlü börekçide mide bulandıran görüntüler! Son kullanma tarihi 3 yıl geçmiş ürün bulundu

SAVUNMASI ŞOKE ETTİ

İşletme personeli, "Bu iade ürün, ben bunları hiç kullanmadım" diyerek kendini savunsa da zabıta müdürü Avan; "1, 2 ay değil geç kalmanız. Ben bunun satılıp sarılmadığını bilemem ki" diyerek duruma tepki gösterdi.

Ünlü börekçide mide bulandıran görüntüler! Son kullanma tarihi 3 yıl geçmiş ürün bulundu

Öte yandan tepsi içinde günlerce unutulmuş ve küflenerek tanınmaz hale gelen börek başta olmak üzere işletmede ele geçirilen son kullanma tarihi bitmiş ürünler ekipler tarafından imha edildi.

Ünlü börekçide mide bulandıran görüntüler! Son kullanma tarihi 3 yıl geçmiş ürün bulundu
