İstanbul'da skandal görüntüler! Bitişiğindeki bina yıkıldı apartmanın duvarsız olduğu ortaya çıktı

Bahçelievler'de devam eden kentsel dönüşüm çalışmaları sebebiyle yenilenmek için yıkılan bir binanın bitişindeki apartmanın duvar yapılmadan inşa edildiği ortaya çıktı. Yıkım sonrası binada bulunan dairelerin içi görünürken, büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Binada yaşayan vatandaşlar müteahhite sitem etti.

"EV EVLİKTEN ÇIKTI HARABEYE DÖNDÜ"

Evinin kullanılamaz hale geldiğini belirten ve dairesinde ciddi hasar oluşan bina sakini Hatice Şensoy, "Evim çok zarar gördü. Ev evlikten çıktı, harabeye döndü. Dünden bu yana belediye de geldi, yıkım için gelen müteahhit ekip de yardımcı olmaya çalışıyor ama onların da hakkına giriyoruz. Duvar hiç yokmuş, hiç yapılmamış. Üst katları yıkınca duvar olmadığı ortaya çıktı. Bunun üzerine bizi uyardılar ama yapacak bir şey kalmadı. Benim duvarım odanın içine çöktü. İçeriye pislik girmesin diye branda gerdim ama faydalı olmadı. Bu halde herkes evinde kaldı, eşyalarımız var, kimse çıkamadı" dedi.

"MÜTEAHHİT BİZE BUNUN HESABINI VERSİN"

Bir diğer daire sahibi Yeter Çelik ise asıl sorumlunun, binayı inşa eden müteahhit olduğunu dile getirerek mağduriyetlerinin giderilmesini talep etti. Çelik, "Yan binamız kentsel dönüşüme gittiği için bina yıkılıyor. Bu esnada bizim duvarımız olmadığı için odalarımız ortaya çıktı, mağdur olduk. Bu binayı yapan müteahhite ulaşmak istiyorum, mağduriyetimi gidersin. Bizim binamıza duvar yapmadan yan binanın duvarını kullanmış. Onun hesabını bize versin. Bende ve diğer mal sahiplerinde çok hasar var. Neden bunun bedelini biz ödüyoruz? İnşaat firmamız bizi uyardı, çok dikkat ettiler yıkım konusunda, destek de oluyorlar ama neden cezayı biz ödeyelim?" ifadelerini kullandı.