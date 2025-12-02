Menü Kapat
13°
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Kademeli emeklilik için tarih verdi! Emin Yılmaz'dan tüm çalışanları etkileyecek çarpıcı açıklama

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kapsamına girmeyen, SSK, Bağ-Kur, Emekli sandığı sigortalıları Kademeli Emeklilik hakkını bekliyor. Peki emeklilikte kademe hangi tarihte sigorta girişi olan çalışanları kapsıyor? Mali Müşavir ve Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, Tgrthaber.com editörü Bengü Sarıkuş'a çok kritik bilgiler vererek tüm çalışanları uyardı.

bekleyen vatandaşlar, yıl sonu yaklaştıkça yeni bir düzenleme olup olmayacağını merak ediyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar () düzenlemesinden yararlanamayıp 8 Eylül 1999 sonrası girişi yapmış olan, fakat prim gün sayısı ya da sigortalılık süresi gibi şartları yerine getirmiş çalışanlar, kademeli emeklilik kapsamına giriyor. Peki emeklilikte kademe gelecek mi? Mali Müşavir ve Müşaviri Emin Yılmaz, Tgrthaber.com editörü Bengü Sarıkuş'un sorularını cevapladı ve , , Emekli sandığı sigortalıları için çok çarpıcı bilgiler paylaştı.

Kademeli emeklilik için tarih verdi! Emin Yılmaz'dan tüm çalışanları etkileyecek çarpıcı açıklama

KADEMELİ EMEKLİLİK BEKLEYENLERE KÖTÜ HABER

Kademeli beklentisi hakkında ne düşüyorsunuz? 2026 yılında böyle bir uygulama gelme ihtimali var mı?

Emin Yılmaz: Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sosyal güvenlik bir haktır. Eğer hakkınızı bilirseniz talep edebilirsiniz. Kademeli emeklilik sigortalı çalışanların yaş ve prim şartlarına göre aşamalı bir şekilde emekli olmasını sağlayan bir sisteme verilen addır. Geçmiş dönemlerde sosyal güvenlik sisteminde çeşitli düzenlemeler olmuştur. Önümüzdeki yıl böyle bir düzenleme olacağını tahmin etmiyorum.

Kademeli emeklilik için tarih verdi! Emin Yılmaz'dan tüm çalışanları etkileyecek çarpıcı açıklama

KADEMELİ EMEKLİLİK İÇİN TARİH VERDİ

Sizce bu konuda bir düzenleme olacaksa, bu en erken ne zaman Meclis gündemine gelebilir?

Emin Yılmaz: Bence seçim arifesinde gündeme gelme ihtimali var. Dolayısıyla 2028 Mayıs ayından önce 2027 yılında gündeme gelme ihtimali vardır. Tabii erken seçim olursa durum ve şartlar biraz daha değişeceği kanaatindeyim.

Kademeli emeklilik için tarih verdi! Emin Yılmaz'dan tüm çalışanları etkileyecek çarpıcı açıklama

Kademeli emeklilik kimleri kapsar?

Emin Yılmaz: Ülkemizde emekli olabilmek amaçlı prim yaş ve hizmet süresinin bir araya gelmesi gerekli. Özellikle milat tarihimiz olan üç adet tarih mevcut bunlar 1999 öncesi, 1999 ile 2008 arası ve 2008 sonrası burada ilk işe giriş tarihiniz tüm kriterleri değiştirmektedir. Zaten 1999 öncesi EYT grubunun emekliliği yaş şartının kalkmasıyla birlikte bir çok vatandaşımız emekli oldu. Bu sebepten dolayı sadece belli bir kısım değil tüm sosyal güvenlik hakkı olan herkesi kapsaması lazım. Burada eski ismi ile SSK, Bağ-Kur, Emekli sandığı sigortalıları kapsaması gerekli.

Kademeli emeklilik için tarih verdi! Emin Yılmaz'dan tüm çalışanları etkileyecek çarpıcı açıklama

BİRÇOK KESİMİN BEKLENTİSİ VAR

EYT sonrası ortaya çıkan ve bir gün ile 17 yıla varan emeklilik farkı, Sosyal Güvenlik Uzmanı olarak sizin için "adaletsiz" bir durum oluşturuyor mu?

Emin Yılmaz: Üç milat tarihinden bir tanesi olan 08 Eylül 1999 tarihinden bir gün sonra işe girdiyseniz yaş kriterinden dolayı erkekte 17 yıl kadınlarımızda ise 20 yıl ötelenmektedir. Yaş şartı da erkekte 60 kadında 58'e çıkmaktadır. Hatta 01.05.2008 sonrası ilk işe giren vatandaşlarımız kademeli olarak 60 tan başlayıp 65 e kadar çıkmaktadır.

Kademeli emeklilik için tarih verdi! Emin Yılmaz'dan tüm çalışanları etkileyecek çarpıcı açıklama

Burada daha yaşanabilir ve adaletli bir düzenleme gelmesi gerekli. Ayrıca halen demokratik hakkını kullanan sosyal güvenlikle alakalı hak arayan sivil toplum kuruluşları var. Bunlar sadece kademeli emeklilik isteyenler değil. Bağ-Kur tescil mağdurları, askerlik mesleğini yapan sivil okul borçlanma hakkı isteyen grup, ilk sigorta başlangıcı öncesi doğum yapan annelerimizin hak arayışı, aylık bağlanma oranlarından tutun da birçok sosyal güvenlik hakkı talep eden kesimler mevcut.

Dolayısıyla sosyal güvenlik sistemimizin biraz daha sosyal devlet ilkesine yaraşır düzenlemeler yapılması gerekliliğini vurgulamak isterim. Tabii işin özünde ülkemizin ekonomik olarak güçlü olması gerekli. Bu güçle birlikte hakkaniyetli, adil düzenlemelerin de beraberinde geleceğini düşünüyorum.

