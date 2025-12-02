Altın fiyatları ralliye başlamak için bu rakamı bekliyor! Filiz Eryılmaz kader anını açıkladı

"Bu hafta gözler piyasaya yön verecek olan çarşamba günü enflasyon rakamlarında olacak. Kasım ayı enflasyon rakamlarını alacağız çarşamba günü. Şimdi medyan beklentiye baktığımda anketlerde aylık bazda %1.25'lik bir enflasyon beklentisi var. Benim de beklentim %1.2 civarında" diyen Eryılmaz, "Eğer böyle olursa %32.9 olan yıllık enflasyonun 31.6'lara kadar geri çekildiği bir süreç olacak. Tabii ki şöyle bir durum var. Yani sadece artık manşet enflasyona bakmıyoruz. Bir mevsim etkilerinden arındırılmış aylık enflasyonun ana eğilimi önemli. %2'nin bir türlü altına inemeyen bir aylık enflasyon eğilimi vardı. Kira eğitim tarafı katı. Bu katılıklarda biraz yumuşama var mı? Buraya bakacağız. Gıda enflasyonunda geçen ayın üzerine çıkan aylık bazda bir artış var mı? Yine burayı da kontrol ediyor olacağız" dedi.

