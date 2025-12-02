Menü Kapat
Dünya
 Berrak Arıcan Baş

Akılalmaz hırsızlık: Kuyumcuda altın, elmas ve safirden oluşan kolyeyi yuttu

Yeni Zelanda'nın Auckland şehrinde oldukça ilginç bir hırsızlık olayı gerçekleşti. 32 yaşındaki bir kişi, 33 bin 585 Yeni Zelanda doları yani yaklaşık 815 bin TL'lik kolyeyi yuttu.

Akılalmaz hırsızlık: Kuyumcuda altın, elmas ve safirden oluşan kolyeyi yuttu
Yeni Zelanda'nın Auckland şehrinde bulunan bir kuyumcuda akılalmaz bir olayı yaşandı. Polis, öğleden sonra kuyumcudan bir ihbar aldı. Olay yerine geldiklerinde ise 32 yaşındaki bir kişinin 33 bin 585 Yeni Zelanda doları yani yaklaşık 815 bin TL'lik kolyeyi yuttuğu tespit edildi.

Kolyeyi yutan şüpheli, polis tarafından hırsızlık iddiasıyla gözaltına alındı.

Akılalmaz hırsızlık: Kuyumcuda altın, elmas ve safirden oluşan kolyeyi yuttu

ALTIN, ELMAS VE SAFİRDEN OLUŞAN KOLYE

Bölge Mahkemesinde görülen duruşmanın ardından tutuklu yargılanmasına karar verilen şüphelinin, bir sonraki duruşmasının 8 Aralık'ta yapılması bekleniyor.

Kolyenin 18 ayar altından yapıldığı, 60 beyaz elmas ile 15 mavi safir ile süslendiği belirtildi. Kolyenin içindeki altın ahtapotun gözlerinin ise iki siyah elmas olduğu kaydedildi.

Yumurta şeklindeki yeşil renkli kolyenin etrafında değerli mücevherlerle kaplanmış çiçek motifleri, içerisinde ise ahtapot figürü yer alıyor.

