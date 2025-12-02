Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Uykusunda ölümden döndü: Uzun zincirli kolyesi prize takıldı ve küçük çocuk alev aldı!

ABD'nin Kansas eyaletinde bir çocuk uyurken az kalsın hayatını kaybediyordu. Yatağının hemen yanındaki prize kolyesi takılan çocuk kendi hayatını bir hamlesiyle kurtarmayı başardı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Uykusunda ölümden döndü: Uzun zincirli kolyesi prize takıldı ve küçük çocuk alev aldı!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.12.2025
saat ikonu 13:21
|
GÜNCELLEME:
02.12.2025
saat ikonu 13:21

ABD'de 8 yaşındaki Lorenzo Lopez, zincir kolyesiyle beraber yatağından uyurken ölümden döndü. Lopez'in uzun zincirli kolyesi, yatağının yanındaki şarj cihazı ile uzatma kablosunun arasına sıkıştı ve küçük çocuk elektrik akımına kapıldı. Kıvılcımlar nedeniyle Lorenzo'nun tişörtü alev aldı. Lorenzo ağır yanıklarla hastaneye kaldırıldı.

Uykusunda ölümden döndü: Uzun zincirli kolyesi prize takıldı ve küçük çocuk alev aldı!

BİR HAMLESİYLE KENDİ HAYATINI KURTARDI

Dailymail'in haberine göre, Lopez, ''Öleceğimi zannettim'' diyerek yaşadığı korkuyu anlattı. Doktorlar ise küçük çocuğun, boynundaki kolyeyi hızla çıkararak kendi hayatını kurtardığını söyledi. Doktorlar "Kolyeyi çıkarmasaydı elektrik akımı yüzünden ölebilirdi" dedi.

Uykusunda ölümden döndü: Uzun zincirli kolyesi prize takıldı ve küçük çocuk alev aldı!

DERİN YANIK İZLERİ

Annesi Kourtney Pendleton, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarda Lorenzo'nun boynunda derin izleri oluştuğunu gösterdi. Tedavi kapsamında Lorenzo'nun en az iki hafta hastanede yatacağı, ayrıca deri nakli yapılması gerektiği açıklandı.

Uykusunda ölümden döndü: Uzun zincirli kolyesi prize takıldı ve küçük çocuk alev aldı!

ANNEDEN HERKESE UYARI

Doktorlar nakil işlemi için kafa derisi, bacak ve ayaklardan doku alındı. Aileden yapılan güncellemede Lorenzo'nun 28 Kasım'daki deri nakli ameliyatı başarılı geçti.

Pendleton "Lütfen çocuklarınızın yataklarının yanında şarj aleti ya da kablo bulundurmasına izin vermeyin" diyerek diğer ebeveynleri uyardı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Putin'in yakın dostu devlet başkanı kayıplara karıştı: Resmi ziyarette sırra kadem bastı
Trump'ın verdiği süre doldu: Venezuela lideri Maduro dans ederek ABD'ye mesajını verdi
ETİKETLER
#Sağlık
#yangın
#Yanık
#elektrik çarpması
#tehlike
#Çocuk Güvenliği
#Kolyeler
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.