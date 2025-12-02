Uykusunda ölümden döndü: Uzun zincirli kolyesi prize takıldı ve küçük çocuk alev aldı!

ABD'de 8 yaşındaki Lorenzo Lopez, zincir kolyesiyle beraber yatağından uyurken ölümden döndü. Lopez'in uzun zincirli kolyesi, yatağının yanındaki şarj cihazı ile uzatma kablosunun arasına sıkıştı ve küçük çocuk elektrik akımına kapıldı. Kıvılcımlar nedeniyle Lorenzo'nun tişörtü alev aldı. Lorenzo ağır yanıklarla hastaneye kaldırıldı.

BİR HAMLESİYLE KENDİ HAYATINI KURTARDI

Dailymail'in haberine göre, Lopez, ''Öleceğimi zannettim'' diyerek yaşadığı korkuyu anlattı. Doktorlar ise küçük çocuğun, boynundaki kolyeyi hızla çıkararak kendi hayatını kurtardığını söyledi. Doktorlar "Kolyeyi çıkarmasaydı elektrik akımı yüzünden ölebilirdi" dedi.

DERİN YANIK İZLERİ

Annesi Kourtney Pendleton, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarda Lorenzo'nun boynunda derin yanık izleri oluştuğunu gösterdi. Tedavi kapsamında Lorenzo'nun en az iki hafta hastanede yatacağı, ayrıca deri nakli yapılması gerektiği açıklandı.

ANNEDEN HERKESE UYARI

Doktorlar nakil işlemi için kafa derisi, bacak ve ayaklardan doku alındı. Aileden yapılan güncellemede Lorenzo'nun 28 Kasım'daki deri nakli ameliyatı başarılı geçti.

Pendleton "Lütfen çocuklarınızın yataklarının yanında şarj aleti ya da kablo bulundurmasına izin vermeyin" diyerek diğer ebeveynleri uyardı.