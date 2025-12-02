Menü Kapat
 Berrak Arıcan Baş

Trump'ın verdiği süre doldu: Venezuela lideri Maduro dans ederek ABD'ye mesajını verdi

ABD Başkanı Donald Trump ile Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro arasındaki telefon görüşmesinin ayrıntıları ortaya çıktı. Trump, Maduro'ya ülkeyi terk etmesi için bir hafta süre verdi. Maduro ise dans ederek ABD'ye mesaj verdi.

02.12.2025
02.12.2025
saat ikonu 11:14

Başkanı 'ın doğruladığı telefon görüşmesine ilişkin detaylar ortaya çıktı. İngiliz haber ajansı Reuters, lideri 'ya Trump'ın ülkeyi terk etmesi için 1 hafta süre verdiğini yazdı. 21 Kasım'da gerçekleşen telefon görüşmesinde Trump'ın, Maduro'ya, ''aile üyeleriyle birlikte kendi seçtiği bir yere gitmek üzere Venezuela’yı terk etmesi için bir haftası olduğunu" söylediği belirtildi. Haberde, Trump’ın verdiği sürenin 28 Kasım Cuma günü dolduğu bildirildi.

Trump'ın verdiği süre doldu: Venezuela lideri Maduro dans ederek ABD'ye mesajını verdi

MADURO TRUMP'IN TALEPLERİNİN ÇOĞUNU REDDETTİ

Reuters, Maduro’nun Trump ile yaptığı görüşmede, "kendisi ve aile üyeleri için tüm ABD yaptırımlarının kaldırılması ve Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde hakkında yürütülen önemli davanın sonlandırılması da dahil olmak üzere ‘tam yasal af sağlanması’ şartıyla ülkeyi terk etmeye hazır olduğunu" ifade ettiğini aktardı.

Maduro ayrıca, yeni seçimlere kadar geçiş hükümetinin ülkenin İcra Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez tarafından yönetilmesi gerektiğini vurguladı.
Kaynaklara göre; Trump, Maduro’nun taleplerinin çoğunu reddetti.

Trump'ın verdiği süre doldu: Venezuela lideri Maduro dans ederek ABD'ye mesajını verdi

VENEZUELA LİDERİ BAĞLILIK YEMİNİ ETTİ

Trump'ın bu tehdidi karşısında Maduro ise dans ederek ABD'ye mesaj verdi. Venezuela lideri, partisinin organize ettiği bir miting sırasında konuşmasının remiks edilmiş versiyonuyla dans ederek ABD’ye "barış" çağrısı yaptı.

Trump'ın verdiği süre doldu: Venezuela lideri Maduro dans ederek ABD'ye mesajını verdi

Eski Devlet Başkanı Hugo Chavez’e bağlılık yemini eden Maduro, şunları söyledi:

"Son ana kadar gerekirse hayatım pahasına da olsa sizlere sadık kalacağıma yemin ediyorum. Sizi asla yüzüstü bırakmayacağıma ve hayal kırıklığına uğratmayacağıma emin olabilirsiniz. Venezuela'da barış ve ulusal birlik hakimdir. Halk, ülkeyi inşa ederek barışı kazanmaya devam etmek için örgütlü ve hazırlıklıdır. Halkımız 22 haftadır kışlalara gitti ve gönüllü milisler ülkenin egemenliğini savunmak için seferber oldu."

Trump'ın verdiği süre doldu: Venezuela lideri Maduro dans ederek ABD'ye mesajını verdi

TRUMP GÖRÜŞMEYİ DOĞRULAMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Kasım’da Venezuela lideri Nicolas Maduro ile bir telefon görüşmesi yaptığını doğrulamış, ancak görüşme içeriğine ilişkin detay vermemişti. Trump, 29 Kasım’da ise "Tüm havayolu şirketleri, pilotlar, uyuşturucu satıcıları ve insan kaçakçıları, Venezuela ve çevresindeki hava sahasının tamamen kapalı olduğunu dikkate alın" açıklaması yapmıştı.

Trump'ın verdiği süre doldu: Venezuela lideri Maduro dans ederek ABD'ye mesajını verdi

KARAYİPLER'DE NELER OLUYOR?

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararname kapsamında, Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

Trump'ın verdiği süre doldu: Venezuela lideri Maduro dans ederek ABD'ye mesajını verdi

ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

Trump'ın verdiği süre doldu: Venezuela lideri Maduro dans ederek ABD'ye mesajını verdi

ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.

Trump'ın verdiği süre doldu: Venezuela lideri Maduro dans ederek ABD'ye mesajını verdi

ABD'nin, "uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele" gerekçesiyle gönderdiği dünyanın en büyük uçak gemisi olan USS Gerald R. Ford ve saldırı grubunun, Latin Amerika bölgesine ulaştığı belirtilmişti.

#uyuşturucu kaçakçılığı
#donald trump
#abd
#nicolas maduro
#venezuela
#Rejim Değişikliği
#Telefon Görüşmesi
#Dünya
